Majka povela 16-godišnjeg sina na put u Srbiju, zaustavili ih na aerodromu: Prijeti joj kazna od 1000 eura

Njemačka granična policija u zračnoj luci Memmingen otkrila je slučaj kršenja obveznog pohađanja nastave nakon što je tijekom kontrole putnika za let u Beograd zaustavila majku i njezina 16-godišnjeg sina.

Budući da u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj još nisu počeli školski praznici, policajci su posumnjali da je maloljetnik trebao biti u školi te su ih upitali zašto putuju.

Majka je policiji rekla da nastava njezina sina počinje kasnije. No, nakon provjere u školi utvrđeno je da učenik nije dobio odobrenje za izostanak, već je prijavljen kao bolestan.

Zbog toga se majka sada suočava s prekršajnim postupkom prema bavarskom Zakonu o odgoju i obrazovanju, koji predviđa novčane kazne za roditelje čija djeca neopravdano izostaju iz škole.

U Njemačkoj je obvezno pohađanje nastave vrlo strogo regulirano. Roditeljima nije dopušteno voditi djecu na odmor tijekom nastavne godine.

Neopravdani izostanci ili namjerno produljenje školskih praznika smatraju se prekršajem te mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 1000 eura, ovisno o saveznoj pokrajini i okolnostima slučaja, piše Blaulichtreport.

U Bavarskoj se kazna najčešće izriče roditeljima ili zakonskim skrbnicima, no u slučaju adolescenata starijih od 14 godina novčana kazna može biti izrečena i samom učeniku.

Njemačke vlasti posljednjih godina redovito provode kontrole u zračnim lukama neposredno prije školskih praznika kako bi otkrile obitelji koje pokušavaju izbjeći pravila o obveznom školovanju.