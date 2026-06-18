Majka ubijene djevojčice: "Pravda nije zadovoljena. Moja Ana bi danas polagala prijemni..."

Uoči izricanja presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u svibnju 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi u Beogradu, oglasila se majka ubijene učenice.

Ninela Radičević, majka Ane Božović, poručila je da se se nada maksimalnim kaznama te dodala da obiteljima žrtava ni ovaj postupak nije donio pravdu.

Suđenje je ponovljeno nakon što je Apelacijski sud ukinuo prvostupanjsku presudu zbog povreda postupka.

"Nije riječ o kaznenom djelu masovnog ubojstva, nego o djelima za koja ih tereti tužiteljstvo. Na sudu je dokazano izazivanje opće opasnosti", rekla je Radičević za Nova.rs.

Smatra da je tijekom postupka dokazano kako oružje u obitelji Kecmanović nije bilo adekvatno osigurano. "Vladimir je držao oružje po stanu na sve strane, kao što osobe drže obične predmete. Ono nije bilo osigurano, a čak je i sam ubojica rekao da je mogao doći do oružja kad god je htio", rekla je.

"Pravda nije zadovoljena"

Dodala je kako je tijekom postupka izneseno i da je dječak ranije dobio uputnicu za liječenje, no da su njegovi roditelji to zanemarili. "Unatoč tome otac ga je vodio na pucanje iz pištolja kojem nije smio ni prići, a kamoli pucati iz njega. Dozvolu za oružje imao je otac", kazala je.

Radičević je istaknula da postupak koji se vodi protiv roditelja ne može zadovoljiti osjećaj pravde koji obitelji žrtava traže. "Ovim kaznenim postupkom pravda nije zadovoljena. Pravde će biti kada netko bude odgovarao za masovno ubojstvo", rekla je.

Dodala je kako se u cijelom slučaju svi pozivaju na zakonske okvire, dok se pitanje pravde gotovo i ne spominje. "Što je zapravo pravda? Mene zanima da mi kažu što je točno, u tim zakonskim okvirima, pravda u ovom slučaju", upitala je.

Posebno joj je, kaže, značilo što su obitelji žrtava ovaj put dobile priliku iznijeti završne riječi pred sudom. "Prošli put ostao je gorak okus nakon suđenja jer se tijekom cijelog postupka govori o vašem mrtvom djetetu, a vi kao roditelj nemate pravo išta reći", rekla je.

Navodi da je tijekom završne riječi bila kratka, ali da je izgovorila ono što već dugo nosi sa sobom. "Poslije svega što smo vidjeli u ove tri godine, stječem dojam da moje dijete nije ubio K. K., nego Vladimir i Miljana Kecmanović."

Potom je dodala rečenicu koja, kaže, najbolje opisuje ono što je njezina obitelj izgubila. "Da oni nisu bili takvi roditelji kakvi su bili, moje dijete, moja Ana, danas bi polagala prijemni ispit za upis u srednju školu."

Radičević je podsjetila i na ispitivanje dječaka koji je počinio zločin, kada su obitelji žrtava dobile priliku postavljati pitanja. Kako je rekla, pitali su ga bi li počinio zločin da mu oružje nije bilo dostupno. "Odgovorio je da ne bi."