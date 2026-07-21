Ovaj novi američki dron jednim udarom briše s neba cijeli roj neprijateljskih dronova

Suzbijanje velikih rojeva dronova bez iscrpljivanja zaliha skupih projektila presretača postalo je jedan od ključnih prioriteta suvremene protuzračne obrane. Na zrakoplovnom sajmu Farnborough Airshow 2026 u Londonu, američka tvrtka Lockheed Martin predstavila je Morfius X-Rotor, zračni besposadni sustav za borbu protiv dronova koji se lansira sa zemlje i koristi mikrovalove velike snage za istovremeno djelovanje protiv više ciljeva.

Američka tvrtka navodi da sustav može "neutralizirati više od 50 neprijateljskih dronova tijekom jednog leta", prenosi portal Defense News

Prema Lockheed Martinu, Morfius je konstruiran tako da se nakon uporabe može vratiti i ponovno upotrijebiti. Sustav je kompatibilan sa svakim sustavom zapovijedanja i nadzora te ne zahtijeva posebne senzore ni radare za njegovo upravljanje

Randy Crites, potpredsjednik i glavni direktor programa Advanced Programs u odjelu Lockheed Martin Missiles and Fire Control, izjavio je u priopćenju tvrtke da Morfius "postavlja novo mjerilo sposobnosti za borbu protiv dronova, ostvarujući visoku stopu uništenja ciljeva uz nisku cijenu po uništenom cilju".

"Primjenom lagane arhitekture mikrovalova velike snage koja se može ponovno koristiti na terenu nudimo najučinkovitije i troškovno najpovoljnije rješenje koje je danas dostupno na tržištu", dodao je Crites.

Lockheed Martin ubrzava proizvodnju prototipova sustava Morfius kako bi ga što prije isporučio američkim postrojbama na bojištu. Letna ispitivanja provedena u saveznim državama Arizoni, Kaliforniji i Oklahomi, pokazala su sposobnost presretanja i uništavanja ciljeva, a u nadolazećim mjesecima planirana su dodatna testiranja.

Tvrtka je istovremeno predstavila i cjenovno povoljniji projektil presretač za sustav Patriot, odnosno varijantu presretača PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector). Cijena tog presretača je više nego upola manja od standardnog PAC-3 MSE presretača, stoji u priopćenju Lockheed Martina.