Borba protiv propadanja mozga: Otkrivena nova metoda za obnovu živčanih stanica oštećenih teškom bolešču

Umjesto da se Alzheimerova bolest prepoznaje tek kada se pojavi gubitak pamćenja, znanstvenici sve veću pozornost usmjeravaju na jedan od njezinih najranijih bioloških pokazatelja. Smatraju da oštećenja DNK u neuronima mogu poticati razvoj bolesti puno prije nego što njezini simptomi postanu potpuno izraženi. Rezultati novog istraživanja upućuju na moguće objašnjenje.

Dvostruki lomovi DNK nastaju kada oba lanca molekule DNK puknu na istome mjestu. Takva oštećenja mogu uzrokovati odumiranje stanica ili narušiti njihovu funkciju. U neuronima osoba s Alzheimerovom bolešću takvi se lomovi pojavljuju znatno češće nego u općoj populaciji, što je potaknulo znanstvenike da istraže njihovu ulogu zajedno s upalnim procesima u mozgu.

Prethodno istraživanje iz 2022. godine, provedeno na mišjem modelu Alzheimerove bolesti, pokazalo je da neuroni s dvostrukim lomovima DNK mogu potaknuti imunološki odgovor koji izaziva upalu mikroglije (skupina imunoloških stanica mozga koja prepoznaje, uklanja i reagira na oštećenja, infekcije i odumrle živčane stanice). Kronična aktivacija mikroglije i dalje je jedno od ključnih obilježja Alzheimerove bolesti, a znanstvenici su još 2020. godine ustvrdili da bi se ona "mogla modulirati u različitim fazama razvoja bolesti, kako bi se spriječilo njezino napredovanje ili promijenio njezin tijek", prenosi Science Alert.

Novi kandidat za lijek i rezultati na miševima

Znanstvenici, koji su rezultate novog istraživanja objavili u časopisu FEBS Open Bio, ispitali su lijek KCL-286 koji se uzima oralnoi koji prolazi kroz krvno-moždanu barijeru te potiče rast živaca aktivacijom proteina u signalnom putu retinoične kiseline. Lijek je izvorno razvijen za liječenje ozljeda leđne moždine i živaca te je već uspješno završio ispitivanja sigurnosti i podnošljivosti prve faze na zdravim ljudima.

Jonathan Corcoran, neuroznanstvenik s britanskog Kraljevstkog koledža u Londonu i njegovi kolege liječili su tri genetski modificirana miša injekcijama KCL-286 tri puta tjedno, od navršenih 15 do 18 mjeseci starosti. Druga skupina miševa primala je neaktivne injekcije, dok su tri genetski nemodificirana miša služila kao kontrolna skupina, koja nije primala lijekove. Mikroskopska analiza pokazala je da su liječene životinje imale znatno učinkovitiji popravak dvostrukih lomova DNK i povećanu proizvodnju proteina BRCA1 (sudjeluje u popravku oštećene DNK i pomaže očuvati stabilnost genetskog materijala u stanicama).

Moguće posljedice

Liječenje KCL-286 povećalo je proizvodnju proteina BRCA1 i znatno poboljšalo popravak dvostrukih lomova DNK. Istraživači navode da neliječeni miševi obično imaju nižu ekspresiju BRCA1 nego zdravi miševi. Međutim, korišteni genetski modificirani miševi predstavljaju iznimku, jer su i neliječene životinje pokazivale kompenzacijsko povećanje ekspresije BRCA1 u neuronima hipokampusa. Autori istraživanja su zaključili da to upućuje na to da je njihov mozak već pokušavao popraviti oštećenja DNK, ali bez dovoljnog uspjeha.

KCL-286 također je smanjio upalnu aktivnost mikroglije te je pokazao povoljne učinke i na astrocite (potporne stanice u mozgu koje održavaju neurone, reguliraju njihovu okolinu i sudjeluju u zaštiti te radu živčanog sustava).

"Naši rezultati pokazuju da KCL-286 ne djeluje samo na oštećenja DNK nego i smanjuje upalu, dva procesa koja se javljaju vrlo rano tijekom razvoja Alzheimerove bolesti", naglasila je u priopćenju Kraljevskog koledža u Londonu Maria Goncalves, neuroznanstvenica s navedenog britanskog sveučilišta i jedna od autorica istraživanja. Time je istaknula potencijal za razvoj nove terapije koja bi mogla promijeniti tijek bolesti nabolje.