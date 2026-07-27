Skandal na društvenim mrežama: Lažni profil novog ukrajinskog vrhovnog zapovjednika prevario tisuće ljudi

Samo nekoliko dana nakon promjene na čelu ukrajinske vojske, novo vojno vodstvo suočilo se sa slučajem lažnog predstavljanja na društvneim mrežama, nakon što je jedan lažni profil na platformi X u kratkom vremenu privukao tisuće pratitelja, predstavljajući se kao novi vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine.

Profil @Drapatyi_M otvoren je tijekom srpnja, a nakon što je general-bojnik Mihajlo Drapatij porteklog tjedna imenovan vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Ukrajine, prikupio je gotovo 7000 pratitelja. U prethodnih pet dana na tom profilu objavljene su najmanje 22 objave, koje su izgledom i sadržajem oponašale uobičajena priopćenja visokih ukrajinskih dužnosnika.

Demantij ukrajinskog Glavnog stožera

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine u nedjelju je priopćio da profil nije autentičan te je objavio popis Drapatijevih jedinih službenih profila. Sporni račun nije bio među njima, prenosi Business Insider. Iako platforma X dopušta parodijske i satirične profile, oni su u pravilu označeni posebnom oznakom koja korisnicima daje do znanja da nije riječ o stvarnoj osobi. Na profilu @Drapatyi_M takva oznaka nije bila prikazana.

Platforma X ističe da plava oznaka dodijeljena pretplatnicima ne potvrđuje identitet korisnika, dok službeni računi državnih institucija u pravilu imaju sivu oznaku za potvrdu autentičnosti.

Drapatij zapravo ni nema profil na platformi X

Među objavama nalazile su se tvrdnje o sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te o navodnom razgovoru s predstavnicima tvrtke Raytheon o projektilima Patriot. U jednoj objavi od 22. srpnja navedeno je: "Prenosimo rat na teritorij Rusije i pojačavamo udare dalekometnim oružjem".

U nedjelju je isti lažni profil također objavio da je u tijeku revizija Oružanih snaga Ukrajine, uz tvrdnju da neće biti "nedodirljivih".

Serhij Sternenko, koji vodi jednu od najpoznatijih ukrajinskih inicijativa za prikupljanje sredstava za borbene besposadne letjelice, odbacio je tu tvrdnju. "Mihajlo Drapatij trenutno nema račun na Twitteru. Izjava koja kruži društvenim mrežama je lažna", poručio je Sternenko u odgovoru na tu objavu.