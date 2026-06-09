Krvavi pir u školi! Tri osobe izbodene nožem, uhićena djevojčica: "Pokušala je izaći iz učionice kako bi napala drugu djecu"

U srednjoj školi Co-op Academy Manchester u četvrti Blackley u Manchesteru dogodio se ozbiljan incident u kojem je 14-godišnja učenica nožem ozlijedila dvoje učenika i jednog člana školskog osoblja.

Prema navodima policije, ozlijeđena je 14-godišnja djevojčica koja je zadobila ozljede ramena, 14-godišnji dječak s ozljedama uha te 27-godišnji zaposlenik škole koji je ozlijeđen u predjelu vrata. Svi su prevezeni na liječenje, a njihove ozljede zasad nisu okarakterizirane kao opasne po život.

Policija je uhitila 14-godišnju učenicu zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda te je pokrenuta istraga o okolnostima napada.

Prema svjedočenjima učenika, ozlijeđeni zaposlenik škole je nastavnik koji je pokušao razoružati učenicu i spriječiti daljnji napad na druge učenike. Navodno je pritom zadobio ubodnu ranu na vratu.

Svjedoci tvrde da je nekoliko nastavnika držalo vrata učionice zatvorenima kako učenica ne bi mogla izaći i napasti druge učenike.

"Pokušala je izaći iz učionice kako bi napala drugu djecu, ali učitelji su držali vrata", rekao je jedan od svjedoka.

Neki učenici opisali su kaotične scene tijekom incidenta, a prema pisanju britanskih medija jedna je učenica navodno vikala - "izbodena sam" dok je bježala od napadačice.

Glavni inspektor Jon Shilvock rekao je kako razumije zabrinutost učenika, roditelja i školskog osoblja te pohvalio brzu reakciju zaposlenika škole.

"Incident je brzo i učinkovito stavljen pod kontrolu prije dolaska policijskih službenika. Trenutačno nema naznaka šire prijetnje", rekao je Shilvock.

Nakon napada područje oko škole je zatvoreno, a ravnatelj Phill Quirk potvrdio je da će nastava biti obustavljena do kraja dana.

"Možemo potvrditi da su svi učenici i djelatnici na sigurnom te da je situacija pod kontrolom. Donijeli smo odluku o zatvaranju škole za ostatak dana dok se ne provedu sve potrebne sigurnosne mjere", poručio je roditeljima.

Ispred škole okupio se velik broj zabrinutih roditelja, dok su na mjesto događaja stigle brojne policijske i hitne službe. Nad područjem je neko vrijeme kružio i policijski helikopter.

Roditelji su nakon incidenta izrazili zabrinutost zbog sve učestalijih napada noževima među mladima u Velikoj Britaniji.

"Zastrašujuće je da se ovako nešto može dogoditi u školi i da je učenica uspjela unijeti nož u učionicu", rekla je jedna od majki za Daily Mail.

Policija je priopćila da ne traga za drugim osumnjičenicima te da će njezini službenici ostati u školi kako bi pružili podršku učenicima, roditeljima i osoblju.