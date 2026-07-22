Hoćemo li uskoro mozak od teških bolesti moći čistiti jednostavnim tretmanom dok smo budni?

Simuliranje prirodnog čišćenja mozga koje se kod čovjeka događa u snu tijekom budnih sati, nudi mogući novi pristup liječenju neurodegenerativnih poremećaja. Nova studija pokazuje da povremeno udisanje povišene razine ugljičnog dioksida tijekom 30 minuta ispire toksične proteine ​​povezane s Alzheimerovom bolešću iz mozga, oponašajući pumpanje krvnih žila u dubokom snu kako bi se potaknulo čišćenje otpada iz moždanih stanica.

Za to uklanjanje zadužena je glimfatička mreža kanala oko moždanih krvnih žila, koja prikuplja tekući otpad iz moždanih stanica. Tijekom dubokog sna, spori moždani valovi pokreću te žile da se šire i skupljaju svakih 30 sekundi. "To širenje i sužavanje u biti služi kao pumpa koja čisti otpad iz mozga", rekla je Sephira Ryman s američkog Sveučilišta New Mexico, koja je predstavila to novo istraživanje na Međunarodnoj konferenciji Društva za Alzheimerovu bolest u Londonu, a prenosi portal New Scientist.

CO2 kao pokretač i bez nuspojava?

Kako bi to replicirali, znanstvenici su koristili vaskularne reakcije izazvane plinom, jer viši ugljikov dioksid širi krvne žile kako bi dostavio kisik. U njihovom istraživanju bilo je 12 sudionika, osam bez kognitivnog oštećenja i četiri s povišenim tau markerima (kognitivnim oštećenjem), i svi su nosili maske koje su svakih 35 sekundi naizmjenično pumpale normalan zrak (0,05 posto ugljikovog dioksida) i zrak s koncentracijom CO2 od 5 posto, tijekom pola sata.

Krvne pretrage 15 minuta nakon tog postupka pokazale su povećane razine beta-amiloida u krvi kod svih ispitanika. "To sugerira da se ovaj neurodegenerativni marker više uklanjao iz mozga", kaže Ryman. Čišćenje tau proteina također je poraslo Kod ispitanika s kognitivnim oštećenjem poraslo je i čišćenje tau proteina, no stanje se vratilo na početne vrijednosti unutar sat vremena nakon provedenog postupka.

Nuspojave nisu zabilježene, ali sigurnosni nadzor pacijenata ostaje ključan. "Dok se ugljikov dioksid proučava kao potencijalno terapijsko sredstvo, ljudi ne bi trebali pokušavati udisati ugljikov dioksid kod kuće", ističe Ryman.

NIKAKO to ne činite kod kuće!

"U istraživačkim studijama sudionici primaju pažljivo kontrolirane koncentracije pod stalnim liječničkim nadzorom, uz specijaliziranu opremu koja prati sigurnost tijekom cijelog postupka. Udisanje viših koncentracija ugljikovog dioksida izvan ovih kontroliranih okruženja može biti opasno, a u nekim slučajevima i opasno po život", upozorava ona.

Ryman je spomenula i studiju iz 2025. godine koja sugerira sličan potencijal za Parkinsonovu bolest. "Ako imate bilo kakvo stanje koje je uzrokovano ili pogoršano bilo kakvim nakupljanjem otpada, ovo bi moglo biti nešto korisno", poručila je.

Vincent Tay, specijalist u Općoj bolnici Changi u Singapuru, koji nije sudjelovao u istraživanju, napominje za New Scientist da dugoročni učinci terapije s CO2 ipak zahtijevaju daljnja istraživanja.

"Iako je ovo doista zanimljiv rad, vrlo je važno da prepoznamo da je potrebno učiniti još puno toga kako bismo razumjeli hoće li se ovo prevesti u bilo kakvu kliničku korist, a u međuvremenu ljudi moraju biti vrlo oprezni. Ne možemo vam preporučiti da ovo pokušavate kod kuće jer promjena onoga što udišete može biti opasna", komentirao je istraživanje za isti portal Nick Fox, profesor na na Sveučilišnom koledžu u Londonu.