Kod Hrvata (16) koji je izbo djevojčice u školi pronađen jezivi manifest: "Uznemirujuće je..."

Manifest 16-godišnjaka s hrvatskim državljanstvom koji je osumnjičen za pokušaj ubojstva dvaju djevojčica u bavarskoj školi pun je mržnje, a plan mu je bio ubiti četiri osobe.

U dokumentu se iščitava mržnja prema ženama koje smatra inferiornima, Židovima, muslimanima, veliča masovne ubojice, a sadrži i fantazije o seksualnom nasilju i mučenju žena. Istraživački i informacijski centar za antisemitizam Bavarske (RIAS) ocijenio je manifest kao autentičan i antisemitski.

"Dokument pruža uvid u uznemirujući svijet misli i osjećaja pun fantazija o nasilju i uništenju", objavila je u srijedu u Münchenu Annette Seidel-Arpaci, voditeljica centra.

Prema analizi RIAS-a, autor polazi od tvrdnje da društvom upravljaju cionisti, dok Židove prikazuje kao moćnu skupinu koja iz sjene kontrolira političke procese.

Tinejdžer je 8. srpnja nožem teško ozlijedio dvije 13-godišnjakinje, a sve je moglo biti gore da pištolj koji je nosio nakon jednog ispaljenog metka nije prestao raditi.

Kako navodi Spiegel koji je također imao uvid u dokument, 16-godišnjak je u manifestu, koji je napisan na engleskom jeziku, naveo da namjerava ubiti najmanje četvero ljudi, po mogućnosti "dosadnu djecu i nastavnike", kako bi ostvario bolji "rezultat" od napadača iz San Diega. Broj žrtava uspoređivao je s bodovima u videoigri.

Piše da je osjećao "snažan nagon za ubijanjem". Opisuje i kako je preko TikToka došao u kontakt s takozvanom True Crime Community, internetskom supkulturom u kojoj se veličaju počinitelji masovnih ubojstava i terorističkih napada.

Posebno veliča Brentona Tarranta, koji je 2019. u napadima na dvije džamije u novozelandskom Christchurchu ubio 51 osobu.

"Sviđa mi se ono što je Brenton učinio", piše u dokumentu. Autor tvrdi da je nakon gledanja snimke napada zaključio: "Moram ubijati."

Dan planiranog napada nazivao je "nultim danom", a za mjesto napada napisao je da je "uvjerljivo najžidovskije mjesto u Europi". Tvrdio je da neće izravno napasti institucije za koje je smatrao da ih kontroliraju Židovi, nego da će "zaklati ovce" koje pomažu održavati takav sustav. Prema tumačenju RIAS-a, pritom je mislio na nastavnike.

U manifestu su očigledne i reference na takozvanu incel scenu, piše Spiegel. Izraz je kratica za nedobrovoljni celibat i odnosi se na muškarce koji otvoreno priznaju da nemaju uspjeha kod žena, ali za to krive žene koje “dehumaniziraju muškarce”. Autor tvrdi da su nasilje i seksualni napadi na žene opravdani. No, istražitelji tek moraju utvrditi jesu li dvije 13-godišnjakinje odabrane slučajno.

Šesnaestogodišnjak, koji se sada nalazi u pritvoru, bio je poznat policiji i tužiteljstvu i prije napada. Protiv njega se već vodila istraga zbog dvaju incidenata iz 2025. godine, tijekom kojih je navodno prijetio drugim učenicima i na društvenim mrežama veličao masovne napade.

Određeno vrijeme bio je na psihijatrijskom liječenju, a nakon problema u gimnaziji prešao je u drugu školu.