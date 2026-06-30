Kineski tajkun osuđen na 30 godina zatvora u SAD-u: "Iskorištavao je obitelji kako bi se obogatio"

Guo Wengui, za kojeg se nekad vjerovalo da je jedan od najbogatijih kineskih poslovnih ljudi, osuđen je u SAD-u na 30 godina zatvora zbog organiziranja prijevare vrijedne milijardu dolara.

Bivši nekretninski tajkun pobjegao je iz Kine u SAD 2017. godine, gdje se predstavio kao kritičar Komunističke partije i stekao vjernu online publiku. No Guo je kasnije proglašen krivim po optužbama za reketarenje, prijevaru i pranje novca.

Sutkinja njujorškog suda Analisa Torres rekla je da je Guo "iskorištavao one koji su željeli donijeti demokraciju u Kinu", uzimajući njihov novac kako bi financirao svoj raskošni način života.

Guo, koji koristi nekoliko imena, među kojima su Miles Guo i Ho Wan Kwok, osuđen je u sudnici punoj svojih pristaša.

"Umjesto da bude zadovoljan brojnim legitimnim prilikama koje su mu bile pružene, Guo je iskorištavao povjerenje koje su mu tisuće ljudi dale zbog vlastite pohlepe", rekao je američki državni odvjetnik Sean S. Buckley za BBC.

"Današnja presuda pokazuje da vas slava i bogatstvo ne stavljaju iznad zakona te da će se prevaranti koji iskorištavaju obitelji kako bi se obogatili suočiti s ozbiljnim posljedicama", rekao je Buckley.

Prije bijega iz Kine, Guo je stekao bogatstvo kao investitor u nekretnine i imao dobre veze s kineskom vladom. No zatražio je azil u SAD-u nakon što su ga visoki kineski dužnosnici optužili za korupciju.

Od tuđeg novca živio luksuzno

Guo je postao kritičar kineskog komunističkog režima i izgradio široku online publiku među kineskom zajednicom u SAD-u.

Tužitelji su rekli da je Guo od svojih online pratitelja prikupio više od milijardu dolara, odnosno oko 760 milijuna funti, a oni su mu se pridružili u investicijskim i kriptovalutnim shemama između 2018. i 2023. godine.

Novac koji je prikupio koristio je za financiranje raskošnog života, koji je uključivao vilu od 50.000 četvornih stopa, Lamborghini vrijedan milijun dolara i jahtu vrijednu 37 milijuna dolara, rekli su tužitelji.

Guo je odbacio optužbe tvrdeći da je novac korišten za njegov politički aktivizam.

Izgradio je veze i s drugim kritičarima Kine, među kojima je bio Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Bannon i Guo često su se pojavljivali u online videosnimkama, a 2020. godine pokrenuli su kampanju pod nazivom Nova savezna država Kine, s ciljem rušenja Kineske komunističke partije.

Kasnije te godine Bannon je uhićen na Guovoj jahti u Connecticutu. Bannon je u nepovezanom slučaju optužen za prijevaru u navodnoj shemi kojom su prevareni ljudi koji su financirali neprofitnu organizaciju za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici.

Bannon je na sudu u Manhattanu priznao krivnju za kazneno djelo prijevarne sheme prvog stupnja te je dobio uvjetnu kaznu u trajanju od tri godine.

Suočio se i s federalnim optužbama zbog kampanje za zid nakon što ga je optužila federalna velika porota, no postupak je zaustavljen nakon što ga je Trump pomilovao u posljednjim satima svojeg prvog mandata u Bijeloj kući.