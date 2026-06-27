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Kineski i ruski vojni avioni upali u zonu protuzračne obrane: Dignuti borbeni lovci!

Piše K. Č., 27. lipnja 2026. @ 10:59 komentari
Vojni zrakoplov, ilustracija
Vojni zrakoplov, ilustracija Foto: Getty Images
Riječ je o najnovijem takvom incidentu nakon što je devet vojnih zrakoplova iz Kine i Rusije u prosincu prošle godine ušlo u KADIZ.
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