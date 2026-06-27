Kineski i ruski vojni avioni upali u zonu protuzračne obrane: Dignuti borbeni lovci!

Gotovo deset kineskih i ruskih vojnih zrakoplova nakratko je ušlo i izašlo iz južnokorejske zone protuzračne obrane (KADIZ) iznad istočnih i južnih voda zemlje, objavila je u subotu južnokorejska vojska.

Kineski i ruski vojni zrakoplovi tijekom dana su jedan za drugim ušli u KADIZ, a potom se povukli iz te zone, priopćio je Združeni stožer Južne Koreje (JCS).

Zrakoplovi, među kojima su navodno bili bombarderi i borbeni zrakoplovi, nisu povrijedili južnokorejski zračni prostor, naveo je JCS.

Južnokorejska vojska otkrila je zrakoplove prije nego što su ušli u zonu protuzračne obrane te je podigla borbene zrakoplove kako bi se pripremila za moguće incidente, javlja Yonhap.

Zona protuzračne obrane nije teritorijalni zračni prostor, nego područje određeno kako bi se od stranih zrakoplova zatražilo da se identificiraju i tako spriječili sukobi.

Čini se da se kratki ulazak dogodio tijekom zajedničkih zračnih vježbi Kine i Rusije, rekao je dužnosnik JCS-a.

Od 2019. godine Kina i Rusija jednom ili dvaput godišnje, tijekom zajedničkih vježbi i bez prethodne najave, šalju svoje vojne zrakoplove u KADIZ.