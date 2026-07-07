FOTO Ovo je prva fotografija Zemljina "mini Mjeseca"

Jedan od najneobičnijih Zemljinih nebeskih pratitelja napokon je snimljen iz neposredne blizine. Nakon putovanja dugog oko milijardu kilometara tijekom proteklih 13 mjeseci, kineska svemirska letjelica Tianwen-2, u sklopu misije Kineske nacionalne svemirske agencije (CNSA), stigla je do asteroida 2016 HO3, poznatijeg kao Kamoʻoalewa, te snimila njegovu prvu fotografiju iz blizine.

Lansirana iz Satelitskog lansirnog centra Xichang 29. svibnja 2025. godine, letjelica Tianwen-2 prva je kineska misija čiji je cilj povratak uzoraka s asteroida. Prema CNSA-i, letjelica je optički uočila Kamoʻoalewu 6. lipnja, do 19. lipnja približila mu se na 2000 kilometara, a od 2. srpnja nalazi se na udaljenosti od oko 20 kilometara od tog asteroida, što joj je omogućilo snimanje prvog detaljnog prikaza tog tijela, prenosi portal Science Alert.

Rijetki Zemljin kvazisatelit

Iako se Kamoʻoalewa često naziva Zemljinim "malim Mjesecom", on nije pravi prirodni satelit našeg planeta. Njegova glavna putanja nalazi se oko Sunca, ali njegova orbita ga redovito dovodi u blizinu Zemlje, zbog čega pripada skupini od samo sedam poznatih kvazisatelita našeg planeta. Također pripada skupini asteroida Apollo, a promjer mu se procjenjuje na približno 40 do 100 metara, zbog čega bi mogao postati najmanji asteroid koji je ikada posjetila neka svemirska letjelica.

Uzorci bi mogli odgovoriti na dugotrajna pitanja

Prema radu objavljenom u časopisu Space Science Reviews u siječnju 2026. godine, Tianwen-2 proučavat će asteroid iz njegove orbite prije nego što prikupi uzorke za povratak na Zemlju.

"Među poznatim asteroidima bliskim Zemlji, 2016HO3 je iznimno rijedak objekt koji dijeli Zemljinu putanju. Kao Zemljin kvazisatelit, njegova je orbitalna putanja bliska Zemljinoj, što omogućuje nizak prijenos energije i održava stabilnu udaljenost od oko 0,1 do 0,3 svjetlosne godine od Zemlje, pružajući povoljne uvjete za praćenje, upravljanje i komunikaciju", napisali su autori navedenog istraživanja, predvođeni fizičarem Rongqiaom Zhangom iz Centra za istraživanje Mjeseca i svemirsko inženjerstvo u Pekingu.

Znanstvenici se nadaju da će vraćeni materijal s Kamoʻoalewe otkriti sastav tog asteroida, povijest putanje, mogući sadržaj vode te odgovoriti na pitanje potječe li iz Zemljina Mjeseca.

Nakon približno devet mjeseci proučavanja Kamoʻoalewe, Tianwen-2 će tijekom prolaska pokraj Zemlje otpustiti kapsulu s uzorcima prije nastavka puta prema neobičnom kometu glavnog asteroidnog pojasa 311P (između Marsa i Jupitera), čija posebna prašinasta struktura sa šest repova i dalje nije dovoljno istražena.