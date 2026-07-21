Kaos u popularnom ljetovalištu: Najmanje 60 turista otrovano, među njima i djeca

Najmanje 60 turista zatražilo je liječničku pomoć nakon što je u hotelskom bazenu na španjolskoj Costa del Sol došlo do curenja otrovnog plina. Među ozlijeđenima su djeca i starije osobe.

Incident se dogodio u hotelu u Benahavisu, nedaleko od Marbelle, a uzrok je bio kvar na sustavu za doziranje kemikalija u bazenu.

Prema riječima regionalnog dužnosnika, pregorio je osigurač na tlačnoj pumpi koja ubrizgava klor i kiselinu u bazensku vodu. Zbog kvara sustavi za regulaciju pH vrijednosti i klora prestali su raditi, dok su drugi plinovi nastavili izlaziti, što je dovelo do trovanja gostiju.

Bazen je odmah zatvoren pod obrazloženjem da je riječ o radovima na održavanju, a stručnjaci javnozdravstvenog laboratorija proveli su analizu vode kako bi utvrdili uzrok incidenta.

Trovanje povezano s bazenima može nastati kada razina klora i pH vrijednost nisu pravilno regulirani. U takvim slučajevima mogu se stvoriti otrovni spojevi koji izazivaju iritaciju očiju, probleme s disanjem, kašalj, pečenje grla te probavne smetnje.

Ovo nije prvi takav slučaj u Europi. Prije nekoliko dana u Rimu je petogodišnji dječak hitno prevezen u bolnicu nakon trovanja klorom u bazenu. Tada je ukupno 20 osoba, među kojima sedmero djece mlađe od deset godina, imalo simptome poput jakog pečenja očiju i grla, kašlja i otežanog disanja. Zbog incidenta evakuirano je oko 50 ljudi, a sportski centar privremeno je zatvoren, piše Metro.

Slična nesreća dogodila se i 2022. godine u hotelu Sea Club u Alcudiji na Mallorci, gdje je zbog velikog curenja klora otrovano više od 20 gostiju, uključujući djecu. Neki od njih na mjestu događaja morali su primiti kisik zbog težine simptoma.

Prije dvije godine do curenja klora došlo je i u sportskom centru u zapadnom Londonu. Tada je u bolnicu prevezeno devetero djece i dvoje odraslih, dok je oko 150 ljudi evakuirano iz zgrade iz predostrožnosti. Nakon sanacije bazen je ostao zatvoren, dok je ostatak centra ponovno otvoren za posjetitelje.