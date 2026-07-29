Kanadski odgovor na masovne napade dronovima manji je od metra i stane u samo tri kilograma

Presretačka raketa mase samo tri kilograma, proizvedena u Kanadi, mogla bi spriječiti masovne napade dronovima, bez uporabe izrazito skupih projektila presretača, vrijednih više milijuna eura.

Tvrtka North Vector Dynamics sa sjedištem u Calgaryju predstavila je svoju malu presretačku raketu CM-70 na društvenim mrežama. Projektil je prikazala kao dokaz da Kanada može samostalno projektirati, proizvoditi i nadzirati vlastite sustave naoružanja. Tvrtka je projekt povezala s nastojanjima kanadske vlade da ojača domaću obrambenu proizvodnju i smanji ovisnost o stranim dobavljačima.

Prema objavljenim tehničkim podatcima, raketa je duga tek 90 centimetara, ima domet od 3,5 kilometara i može dosegnuti brzinu od 900 kilometara na sat, prenosi portal Defence Blog. U ranijim materijalima North Vectora i izvješćima obrambenog portala Janes spominjala se lakša inačica mase 2,5 kilograma, koja je mogla razviti brzinu veću od 1000 kilometara na sat. Sada se čini da su konstrukcija ili službeno objavljeni podaci promijenjeni tijekom razvoja te rakete za obranu protiv dronova.

CM-70 koristi poluaktivno lasersko navođenje, što mu omogućuje praćenje cilja osvijetljenog laserskim označivačem. North Vector navodi da sustav ne ovisi ni o GPS-u ni o radijskim vezama, pa može djelovati i kada su navigacijski signali i komunikacije ometani ili nedostupni. Rasprskavajuća bojna glava djeluje prema naprijed usmjeravajući udarni val i krhotine prema nadolazećim dronovima.

Jeftinija protuzračna obrana

North Vector namijenio je projektil za borbu protiv besposadnih letjelica skupina I do III, odnosno od malih ručno lansiranih dronova do većih taktičkih sustava. Može se lansirati sa zemlje, vozila ili iz zraka, što omogućuje fleksibilnu zaštitu položaja na bojišnici i ključne infrastrukture.

Tvrtka navodi da CM-70 može smanjiti troškovni nerazmjer koji nastaje kada obrambene snage protiv jeftinih serijski proizvedenih dronova uporabe presretačke projektile vrijedne više milijuna eura. Taj je problem posebno vidljiv u Ukrajini, gdje se ruski dronovi tipa Geran (izvedeni iz iranskog Šahida) lansiraju u velikim valovima kako bi preopteretili protuzračnu obranu i iscrpili zalihe skupih protuzračnih projektila.

Neovisnost o SAD-u

Češka industrijsko-obrambena grupacija Czechoslovak Group, poznata kao CSG, uložila je u svibnju 2026. u North Vector Dynamics preko fonda Presto Tech Horizons, koji je osnovala s češkim ulagačkim društvom Presto Ventures. Fond ulaže u obrambene tehnologije i tehnologije dvojne namjene, a tim je ulaganjem postao prvi europski ulagač rizičnog kapitala u kanadskoj tvrtki.

Prema izvješću portala Militarnyi, predstavnici fonda ocijenili su da pristupačna i višeslojna obrana od prijetnji, poput navedenih ruskih dronova, i dalje nije riješen problem te da bi CM-70 mogao pridonijeti njegovu rješavanju.

North Vector navodi da je CM-70 razvijen bez američkih dijelova i tehnologije koji podliježu američkim propisima o međunarodnom prometu oružjem, poznatima pod kraticom ITAR. Stoga bi izvoz tog projektila, njegov prijenos i uključivanje u obrambene sustave drugih država mogli biti znatno jednostavniji.