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Kanadski odgovor na masovne napade dronovima manji je od metra i stane u samo tri kilograma

PišeB. V., 29. srpnja 2026. @ 12:29 komentari
CM-70
CM-70 Foto: North Vector Dynamics/Youtube
Kanađani su razvili iznimno jeftinu raketu mase tri kilograma za rušenje dronova. Ovaj proizvod mogao bi spriječiti masovne napade i znatno pojeftiniti obranu od neprijateljskih rojeva dronova.
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