Nevjerojatan propust pravosuđa: Jedan pogrešan znak u policijskom nalogu poslao je nedužnog čovjeka u zatvor

Jedna pogrešno upisana donja crtica u policijskom sudskom nalogu promijenila je tijek cijele istrage. Zbog te naizgled beznačajne pogreške nedužni Kanađanin završio je u zatvoru. Istražitelji su godinama pratili pogrešan korisnički račun, a propust su otkrili tek tijekom žalbenog postupka.

Slučaj je započeo još 2018. godine u Madisonu, u američkoj saveznoj državi Wisconsin, nakon što je majka 12-godišnje djevojčice na mobitelu svoje kćeri pronašla neprimjerenu fotografiju odraslog muškarca i o tome obavijestila policiju. Forenzičkim pregledom mobitela koji je proveo lokalni Ured šerifa, utvrđeno je da je djevojčica razmijenila 125 poruka putem aplikacije Kik s korisnikom pod imenom "fus__ro_dah" (referenca na superpopularnu računalnu igru Skyrim i istoimeni "zmajev povik" fus-ro-dah), koje sadrži dvije donje crtice nakon riječi "fus".

Međutim, kada su istražitelji od Kika sudskim nalogom zatražili podatke o korisniku, pogrešno su naveli korisničko ime "fus_ro_dah", koje sadrži samo jednu donju crticu. Kik je u odgovoru dostavio adresu elektroničke pošte Brandona Klaymea, stanovnika kanadske pokrajine Nove Škotske.

Googleovi zapisi povezali su tu adresu elektroničke pošte s IP adresom u Kanadi, zbog čega su američki istražitelji predmet proslijedili regionalnoj policiji Halifaxa u Kanadi. Telekomunikacijska tvrtka Bell Aliant potom je povezala IP adresu s Klaymeovom adresom stanovanja, nakon čega je policija ishodila sudski nalog za pretragu.

Nema dokaza, nije bitno - optužnica i dalje podignuta

Policija je iz Klaymeove kuće oduzela mobitele i prijenosna računala, ali nije pronašla nijedan dokaz koji bi ga povezivao s djevojčicom iz Wisconsina. Nisu pronađene intimne fotografije ni bilo kakav drugi materijal povezan sa slučajem, a istražitelji nisu uspjeli dokazati ni da je Klayme uopće koristio Kik u razdoblju na koje se istraga odnosila.

Unatoč tome, protiv njega je podignuta optužnica za mamljenje djeteta mlađeg od 14 godina putem elektroničkih komunikacija, dostavljanje spolno eksplicitnog sadržaja djetetu i posjedovanje dječje pornografije. Nakon suđenja 2023. godine proglašen je krivim (podsjećamo, bez ijednog dokaza, osim krivo navedenog korisničkog imena) te je 2024. godine osuđen na 18 mjeseci zatvora, koje je u cijelosti odslužio.

Žalba razotkrila nedopustivu pogrešku

Tijekom pripreme žalbe Klaymeov pravni tim otkrio je da je sudskim nalogom bilo zatraženo pogrešno korisničko ime. Tužiteljstvo je potom prihvatilo da žalbu treba uvažiti. Prema presudi Žalbenog suda Nove Škotske, pravilno provedena istraga "identificirala bi osobu po imenu Jay čija se IP adresa, prema svemu sudeći, nalazi u Kaliforniji", prenosi portal Ars Technica.

Sud je poništio osuđujuću presudu i oslobodio Klaymea svih optužbi. "Gospodin Klayme činjenično je nevin za kaznena djela koja su mu stavljena na teret. Protiv njega nikada nije smjela biti podignuta optužnica, a kamoli osuđujuća presuda", zaključak je suda.