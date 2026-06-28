"Čula sam plač bebe ispod ruševina. Vjerujem da je to moj sin..."

Na dan kada su Venezuelu pogodila dva razorna potresa, Andreina Valerio požurila je s posla kako bi pronašla svog gotovo dvogodišnjeg sina Santiaga. Bio je s Andreininim partnerom Ramsésom Mendozom u kući njezinih svekra i svekrve u La Guairi.

Kada je stigla, zatekla je zgradu u ruševinama. Njezin šogor Samuel Mendoza pretraživao je hrpu ruševina koja je nekada bila njihova stambena zgrada.

U ruševinama su bili zarobljeni njezin sin i partner, zajedno s majkom, ocem, bakom, djedom i sestrom njezina partnera. Bila su zarobljena i druga djeca -devetogodišnji dječak Lucas i trogodišnja djevojčica Aranza.

Spasilački timovi iz Salvadora i Španjolske stigli su na mjesto događaja u subotu, ali nisu mogli ući unutra. Do tada nitko iz zgrade nije bio spašen. Prvog jutra nakon potresa Samuel je rekao da je "čuo ženski glas, nekoga čiji glas isprva nije mogao razumjeti, a jedina riječ bila je 'upomoć'".

Sljedećeg dana, kada se Andreina vratila, čula je i plač bebe. "Još uvijek vjerujem da je moj sin živ", rekla je za BBC. "Vjerujem da je to moj sin. I znam da će moj sin ovo preživjeti, kao i njegova obitelj".

Andreina i Samuel samo su dvoje od mnogih Venezuelaca koji u ruševinama traže svoje najmilije, nadajući se da ih se još može spasiti nakon što su dva snažna potresa sravnila sa zemljom stotine zgrada diljem zemlje.

Kriza u zemlji

Obitelji u La Guairi, obalnoj regiji koja je među najteže pogođenim područjima, kopaju po ruševinama golim rukama. Službeni podaci pokazuju da je u toj regiji oštećeno više od 1400 objekata.

Jorge Rodríguez, predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine, rekao je da su potresi najkatastrofalniji događaj koji je ova republika pretrpjela u posljednje 123 godine.

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.

No, s obzirom na to da se deseci tisuća ljudi još uvijek vode kao nestali, hitne službe rade danonoćno kako bi pronašle preživjele.

Liječnik iz bolnice u Caracasu, koja je posljednjih dana primila ozlijeđene iz La Guaire, je rekao da je ondje dovezeno najmanje 600 ljudi, većinom s prijelomima. Rekao je i da su pacijenti traumatizirani, a neki su doživjeli napadaje panike.

Popis mrtvih i ljudi koji se liječe izložen je vani, za slučaj da ih ondje traže njihovi najbliži. Neki su ljudi izradili plakate s fotografijama nestalih rođaka i pričvrstili ih pokraj popisa.

Dječak izvučen iz ruševina nakon tri dana

U međuvremenu, jedanaestogodišnji dječak izvučen je živ iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru Venezuele, objavila je privremena predsjednica zemlje, Delcy Rodriguez a prenosi agencija AFP.

"Prije nekoliko minuta, 11-godišnji dječak spašen je u Caraballedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venezuelu", napisala je Rodriguez na X-u.

U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče staro 18 dana i njegova majka. "Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele", rekao je za AFP spasilac u gradu Playa Grande.

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.