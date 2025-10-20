Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
novi upad

Još jedna europska država otkrila dron u blizini zračne luke! Privremeno obustavili letove, provedena istraga

Piše K. Č., 20. listopada 2025. @ 16:28 komentari
Zračna luka Palma de Mallorca
Zračna luka Palma de Mallorca Foto: Afp
Pojava drona dolazi u trenutku kada je Europa pogođena nizom povreda zračnog prostora.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    Crni niz

    Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
  2. Ilustracija
    Veliki planovi

    Ova bi država uskoro trebala postati četvrta najjača vojna sila na svijetu
  3. Vojna vježba u Latviji
    Na prvoj liniji

    Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Još jedna europska država otkrila dron u blizini zračne luke! Privremeno obustavili letove, provedena istraga
novi upad
Još jedna europska država otkrila dron u blizini zračne luke! Privremeno obustavili letove, provedena istraga
Autom na nogostupu udario dijete i teško ga ozlijedio pa pobjegao s mjesta nesreća
Policija objavila detalje
Autom na nogostupu udario dijete i teško ga ozlijedio pa pobjegao s mjesta nesreća
Uskoro dolazi vrijeme za promjenu guma: Pogledajte koji zimski pneumatici su najbolji
HAK i ADAC test
Uskoro dolazi vrijeme za promjenu guma: Pogledajte koje su najbolje
Namaz nutKat s više od 70 % lješnjaka osvojio police SPAR-a
Pokrovitelj SPAR HRVATSKA
Namaz nutKat s više od 70 % lješnjaka osvojio police SPAR-a
Policija ima novi trag u slučaju nestale tinejdžerke Rebecce Reush
MISTERIOZAN NESTANAK
Djevojka nestala prije šest godina, a sada je policija upala na farmu njezina šogora: Na terenu psi i bageri
Papa Lav XIV. održao prvi sastanak sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja
Važan dijalog
Papa Lav održao prvi sastanak sa žrtvama zlostavljanja svećenika: "To je za nas velik korak"
Policija najavila nove metode utvrđivanja prometnih prekršaja
Crni niz
Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
Strašna nesreća u centru grada: Četvero mladih sletjelo s ceste, vozilo se zabilo u stablo
Neoprezna vožnja
Strašna nesreća u Zagrebu: Četvero mladih sletjelo s ceste, vatrogasci ih vadili iz smrskanog auta
Otkriveni detalji o mrtvom novorođenčetu u Novom Sadu
MAJKA BILA PIJANA?
Cure potresni detalji o mrtvoj bebi pronađenoj na ulici: "Ulaz je bio prekriven krvlju"
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Na prvoj liniji
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Južna Koreja želi postati četvrta sila u obrambenoj industriji
Veliki planovi
Ova bi država uskoro trebala postati četvrta najjača vojna sila na svijetu
Organizirali prostituciju po apartmanima u Dubrovniku
Protjerani su
Brazilke oglašavale seksualne usluge: Policija upala u apartman i imala što vidjeti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Policija najavila nove metode utvrđivanja prometnih prekršaja
Crni niz
Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Na prvoj liniji
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Južna Koreja želi postati četvrta sila u obrambenoj industriji
Veliki planovi
Ova bi država uskoro trebala postati četvrta najjača vojna sila na svijetu
show
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Sviđa li vam se vjenčanica influencerice Martine Filić?
čipkasta raskoš
Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove
zdravlje
Bolna patela koljena: Zašto boli i koji je najbolji oblog?
Piše fizioterapeut
Bolna patela koljena: Zašto boli i koji je najbolji oblog?
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Urnebesno
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
tech
Problemi na internetu: Tisuće stranica i aplikacija diljem svijeta nedostupne ili u problemima
Sve zbog jednog providera
Problemi na internetu: Tisuće stranica i aplikacija diljem svijeta nedostupne ili u problemima
Otkrivena iznenađujuća uloga COVID-19 mRNK cjepiva u borbi protiv raka
Znanstvenici iznenađeni
Otkrivena iznenađujuća uloga COVID-19 mRNK cjepiva u borbi protiv raka
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
sport
Milan pokazao kadrove iz svlačionice: Navijači odmah primijetili promjenu kod Modrića
Uočili detalj
Milan pokazao kadrove iz svlačionice: Navijači odmah primijetili promjenu kod Modrića
Savo Milošević udario na Vučića: "Sramota! Nigdje na svijetu to nisam vidio"
Pale su teške riječi
Legendarni nogometaš udario na Vučića: "Sramota! Nigdje na svijetu to nisam vidio"
Milanova zvijezda otkrila što joj je Modrić poručio na prvom susretu: "Zagrlio me i rekao da..."
Jako ga cijeni
Zvijezda otkrila što joj je Modrić poručio na prvom treningu: "Zagrlio me i rekao da..."
tv
MasterChef: Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
ZA NAJHRABRIJE
Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
Supertalent: Davor Bilman dodijelio zlatni gumb šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević!
SUPERTALENT
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Snežana Ljubojević
BRILJIRALA
Pokazala je da je sve moguće! Zaplakali smo na prvoj sekundi, a jeste li vi pustili suzu?!
putovanja
Titovi bunkeri u kanjonu Velike Paklenice: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Od tajnog do javnog
Titovi bunkeri usred našeg nacionalnog parka: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
novac
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
LOŠI SPORAZUMI
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
ENERGETSKI MIX
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
lifestyle
Mirela Holy u kratkoj jakni Demobaza na špici 2025.
Uvijek drugačija
Mirela Holy ima najkraću jesensku jaknu, koja je zasjenila i vrtoglave platforme
Ulična moda Zagreb asimetrični top Motel ukrašen čipkom 2025.
Intimno rublje za po vani
Crnokosa dama iz centra Zagreba nosi najveće jesenske trendove, a posebnu pažnju privukla je njezina bluza
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
sve
Mirela Holy u kratkoj jakni Demobaza na špici 2025.
Uvijek drugačija
Mirela Holy ima najkraću jesensku jaknu, koja je zasjenila i vrtoglave platforme
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene