Još jedna europska država otkrila dron u blizini zračne luke! Privremeno obustavili letove, provedena istraga

Neidentificirani dron koji je primijećen u blizini španjolske zračne luke Palma de Mallorca u nedjelju, doveo je do privremene obustave letova u trajanju od otprilike 35 minuta.

Najmanje šest pilota prijavilo je kako su vidjeli dron u blizini zračne luke. Kao mjeru predostrožnosti, španjolska uprava za zračni promet Enaire zaustavila je sva polijetanja i slijetanja dok se situacija nije procijenila.

Zračni promet kasnije je ponovno uspostavljen, no zbog prekida je osam letova moralo biti preusmjereno, javlja United24 media.

Sigurnosne snage poslane su na teren radi istrage. Nakon što su vlasti provele zračnu provjeru koristeći vlastiti dron, potvrđeno je da nije otkrivena nikakva prijetnja.

Incident se dogodio jednog od najprometnijih dana u zračnoj luci, kada je bilo zakazano 892 dolazaka i odlazaka.