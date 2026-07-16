Jesmo li podcijenili snagu Sunca? Posljedice solarnih oluja mogu biti kudikamo gore od svega što se dosad pretpostavljalo

Polarna svjetlost najuočljiviji je podsjetnik na Sunčevu aktivnost, no znanstvenici upozoravaju da predstavlja tek jednu od posljedica snažnih solarnih oluja. Novo istraživanje upućuje na to da bi Zemljin odgovor na snažne solarne oluje mogao biti znatno intenzivniji nego što se dosad vjerovalo, što otvara nova pitanja o sigurnosti satelita, astronauta i ključne orbitalne infrastrukture.

Istraživanje koje su proveli Nithin Sivadas, znanstvenik u NASA-i, i Maria Walach, fizičarka s britanskog Sveučilišta Lancaster, sugerira da bi jedna od temeljnih pretpostavki o električnim strujama u gornjim slojevima Zemljine atmosfere mogla biti pogrešna.

Nedostaci dosadašnjih mjerenja

Prema dosadašnjem znanstvenom shvaćanju, kada Sunčev vjetar pogodi gornje slojeve Zemljine atmosfere, nastaju električne struje i polarna svjetlost sve dok električna energija ne dosegne svoju najveću vrijednost. Nakon toga smatra se da Zemljina magnetosfera raspršuje višak energije zbog ograničenja atmosfere, zasićenja električne struje i količine raspoložive energije solarnog vjetra.

Međutim, autori novog istraživanja, objavljenog u časopisu Nature, smatraju da bi ta prividna gornja granica mogla biti posljedica "nesigurnosti u mjerenjima solarnog vjetra". Ističu da se većina mjerenja prikuplja svemirskim letjelicama smještenima oko 1,6 milijuna kilometara bliže Suncu od udaljenosti Zemlje od naše zvijezde, u Lagrangeovoj točki L1.

Mjerenja koja su NASA-ine svemirske letjelice prikupile bliže Zemlji pokazuju da električne struje rastu izravno razmjerno jačini solarnog vjetra, bez ikakvih naznaka postojanja gornje granice. Ako se takvi rezultati potvrde, ionosfera bi mogla stvarati sve snažnije električne struje kad god Zemlju pogodi snažnija solarna oluja.

"U istraživanju proučavamo električna polja povezana s električnim strujama u ionosferi. Pojačana električna polja u ionosferi mogu izazvati različite učinke svemirskog vremena i morat ćemo istražiti povećavaju li se i oni istom brzinom. Pred nama su brojna modeliranja i opažanja koja tek treba provesti", rekla je Walach, a prenosi portal Cnet.

"Trebamo biti oprezni"

Ona i njezin kolega iz NASA-e naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumjele moguće posljedice. Dosadašnje Sunčeve oluje već su pokazale koliko mogu biti razorne, od Carringtonova događaja iz 1859. godine, koji je zapalio telegrafsku opremu, do procijenjene Sunčeve oluje oko 12.350. godine prije Krista, za koju znanstvenici navode da je bila "više redova veličine snažnija od svega što je dosad izravno opaženo".

"Ako odgovor našeg planeta na solarni vjetar doista nema gornju granicu, modeli za ekstremne slučajeve moraju to uzeti u obzir i trebali bismo biti oprezni zbog učinaka svemirskog vremena. Srećom, takvi su iznimno ekstremni slučajevi vrlo rijetki, ali to također znači da raspolažemo vrlo ograničenom količinom podataka te će tek vrijeme pokazati što se događa tijekom takvog doista iznimnog događaja, koji se može očekivati otprilike jednom u tisuću godina", rekla je na kraju Walach.