Jedan potez na granici mogao bi ga stajati pet godina zatvora: Sve zbog mobitela

Američki savezni tužitelji podigli su optužnicu protiv Samuela Tunicka iz Atlante nakon što je tijekom carinske kontrole na povratku u Sjedinjene Države navodno dao lozinku koja je automatski izbrisala sadržaj njegova pametnog telefona.

Riječ je o jednom od prvih poznatih slučajeva u kojem američke vlasti kazneno gone osobu zbog korištenja tzv. prisilne lozinke, sigurnosne značajke koja briše podatke s uređaja kada se unese određeni kod.

Prema optužnici velike porote, Tunick je 24. siječnja prošle godine zaustavljen na ispitivanju u međunarodnoj zračnoj luci Hartsfield-Jackson u Atlanti nakon povratka s odmora u Dominikanskoj Republici. Carinski službenici oduzeli su mu mobitel radi pregleda, no nakon što im je dao lozinku, uređaj je započeo automatsko brisanje svih podataka. Ročište u tom slučaju održano je ovih dana na saveznom sudu u Atlanti.

Slučaj je privukao veliku pozornost jer predstavlja jedan od prvih poznatih primjera u kojem američke vlasti pokušavaju kazneno goniti osobu zbog korištenja softvera koji automatski briše podatke kada se unese posebna lozinka.

Takvi sustavi funkcioniraju poput sigurnosnog mehanizma poznatog iz špijunskih filmova. Uređaj se ne uništava fizički, ali se njegov digitalni sadržaj nepovratno briše ako dospije u pogrešne ruke.

Tunickovi odvjetnici tvrde da je zapljena mobitela bila nezakonita te da je njihov klijent bio meta zbog svog političkog aktivizma protiv projekta izgradnje centra za obuku policije i vatrogasaca u Atlanti, poznatog pod nazivom Cop City.

Protivnici projekta smatraju da bi centar dodatno militarizirao policiju te uništio velike površine gradske šume, dok vlasti tvrde da je riječ o modernom centru za obuku hitnih službi.

Odvjetnici također navode da je Tunick tijekom ispitivanja bio nezakonito zadržan, da mu nisu pročitana njegova prava te da su mu više puta odbili zahtjev za razgovor s odvjetnikom.

Optužba se temelji na saveznom zakonu koji zabranjuje uništavanje dokaza ili imovine s ciljem sprječavanja zakonite zapljene od strane državnih tijela. Za takvo kazneno djelo predviđena je kazna do pet godina zatvora, novčana kazna ili obje sankcije zajedno.

Profesor prava sa Sveučilišta Columbia i bivši savezni tužitelj Daniel Richman objasnio je da je u ovom slučaju ključno pitanje namjere.

"Zakon izričito zahtijeva da je radnja poduzeta kako bi se spriječile zakonite ovlasti vlade. Ključno je to što je optuženi dao kod znajući da će njegov unos izbrisati podatke koje su vlasti pokušavale zaplijeniti", rekao je Richman.

Američki sudovi već godinama digitalne podatke smatraju imovinom jednako kao i fizičke dokaze. Zato se namjerno brisanje podataka može tretirati kao uništavanje dokaza. Prema argumentaciji tužiteljstva, sam mobitel bio je samo fizički spremnik, dok su digitalni podaci predstavljali sadržaj koji su vlasti imale pravo zakonito zaplijeniti tijekom carinske kontrole. Jedno od ključnih pitanja u ovom slučaju odnosi se na ovlasti američke carine.

Carinska i granična služba smatra da na graničnim prijelazima i međunarodnim zračnim lukama može pregledavati i privremeno oduzimati elektroničke uređaje putnika bez sudskog naloga.

Tunickova obrana tvrdi da čak i tijekom ulaska u zemlju putnici zadržavaju temeljna ustavna prava te da su službenici prekoračili svoje ovlasti.

Prisilna lozinka (duress password) sigurnosna je značajka koju korisnik unaprijed postavlja uz standardnu lozinku za otključavanje uređaja. Ako je korisnik prisiljen otključati mobitel, može unijeti tu posebnu lozinku. Umjesto otključavanja uređaja, operativni sustav automatski pokreće potpuno brisanje svih podataka.

Fizički uređaj ostaje neoštećen, ali fotografije, dokumenti, poruke i ostali digitalni sadržaj trajno se brišu.

U Tunickovu slučaju na telefonu je bio instaliran GrapheneOS, operativni sustav otvorenog koda namijenjen korisnicima kojima su privatnost i sigurnost podataka prioritet. Zanimljivo je da tužiteljstvo nije objasnilo zbog čega je Tunick uopće bio predmet interesa saveznih vlasti, piše New York Times.

Profesor Richman smatra da je to namjerna strategija.

"Vlada često želi pokazati što je istraživala jer to povećava težinu onoga što je optuženi učinio. Ovdje se čini da pokušavaju izbjeći raspravu o samoj istrazi i usredotočiti se isključivo na uništavanje podataka", rekao je. Dodao je da zakon prema kojem je Tunick optužen ne zahtijeva od tužitelja da otkriju detalje izvorne istrage.

Prema riječima stručnjaka, nije isto izbriše li netko podatke prije dolaska na graničnu kontrolu ili tek nakon što ga službenici zaustave. Ako osoba unaprijed izbriše sadržaj uređaja radi zaštite privatnosti, može tvrditi da nije imala namjeru ometati istragu.

Međutim, ako tijekom službene kontrole svjesno aktivira sustav za brisanje podataka dok vlasti pokušavaju pregledati uređaj, to može predstavljati kazneno djelo ometanja državnih tijela.

Hoće li američki sud prihvatiti takvo tumačenje zakona, pokazat će nastavak postupka protiv Samuela Tunicka, koji bi mogao postati važan presedan za buduće slučajeve koji uključuju digitalnu privatnost i sigurnost podataka.