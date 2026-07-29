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Jedan potez na granici mogao bi ga stajati pet godina zatvora: Sve zbog mobitela

PišeA. L., 29. srpnja 2026. @ 09:38 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Slučaj je privukao veliku pozornost jer predstavlja jedan od prvih poznatih primjera u kojem američke vlasti pokušavaju kazneno goniti osobu zbog korištenja softvera koji automatski briše podatke kada se unese posebna lozinka.
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