Dok pregovara o miru, Teheran provodi odmazdu: "Iskorištavaju rat kako bi vješali političke zatvorenike"

Prema podacima organizacije Iran Human Rights (IHR), režim je od početka godine pogubio najmanje 47 političkih zatvorenika, što je golem porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada ih je pogubljeno 16.
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CNN donosi potresne priče onih koji u iranskim zatvorima čekaju vješala, kao i obitelji koje iz Europe očajnički pokušavaju spasiti svoje najmilije.
"Ubrzali su suđenja čim je počeo rat"
Niki Nikbakht danas živi u njemačkom gradu Osnabrücku, odakle s grčem u želucu prati sudbinu svoje dvojice starije braće, Hadija (45) i Fazlollaha (50). Obojica su uhićena krajem prošle godine u obiteljskoj kući u Golpayganu tijekom imovinskog spora s vlastima, no ubrzo su optuženi za "širenje korupcije na Zemlji" - što je u Iranu politička optužba koja automatski nosi smrtnu kaznu. Režim ih tereti da su poticali mlade na protuvladine prosvjede.
Hadi je iza sebe ostavio dvojicu sinova i kćer koja danas ima pet mjeseci i nikada nije vidjela svog oca jer je uhićen prije njezina rođenja.
"Neprestano se pitam: Što ako se to stvarno dogodi? Što ako nikada više ne vidim svoju braću?", priča Niki kroz suze za CNN. Ističe kako obojica mjesecima drže u samicama bez prava na pošteno suđenje te da su procesi protiv njih ekspresno ubrzani onog trenutka kada je izbio rat između SAD-a i Irana.
Priznanja iznuđena najbrutalnijim mučenjem
Znanstvenici i aktivisti upozoravaju da se optužnice i presude u ovim brzim procesima gotovo isključivo temelje na priznanjima koja su iznuđena torturom.
Jedan od najpotresnijih primjera su sudbine Nassera Bakerzadeha (26) i Mehraba Abdollahzadeha (28). Obojica su na iranskoj državnoj televiziji javno priznala "špijuniranje i fotografiranje vojnih objekata". Ipak, u tajno snimljenim telefonskim pozivima iz zatvora koje su uputili obiteljima neposredno prije pogubljenja, obojica su sve demantirala.
"Bio sam podvrgnut najtežoj psihološkoj torturi. Ostavljali su me samog u samici po 20 dana. Potpuno sam izgubio razum i natjerali su me da potpišem lažna priznanja. Nevini smo, Bog to zna", čuje se na audiosnimci koju je poslao Abdollahzadeh prije nego što je, zajedno s Bakerzadehom, obješen u svibnju ove godine.
Pragmatizam ispred ljudskih prava
Aktivisti ističu kako je potpisivanje privremenog primirja i memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana potpuno gurnulo u drugi plan pitanje ljudskih prava. Zapadne su sile, u želji da osiguraju stabilnost i ponovno otvaranje ključnog plovnog puta u tjesnacu Hormuz, odlučile zažmiriti na unutarnji teror Teherana.
"Dok je pozornost međunarodne zajednice bila usmjerena na rat, iranski režim je vidio priliku za pogubljenje političkih zatvorenika jer u normalnim okolnostima ta pogubljenja nose visoku političku cijenu i osude", izjavio je direktor IHR-a Mahmood Amiry-Moghaddam.