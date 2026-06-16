Zbog važnog sporazuma reagiralo izraelsko ministarstvo: "Suprotno izjavi ministra financija..."

Sporazum iz Hebrona nije poništen, priopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, demantirajući krajnje desnog ministra financija Bezalela Smotricha koji je rekao da je "poništio" tri desetljeća star sporazum s Palestinskom samoupravom.

Smotrich je napisao da brojne ovlasti u podijeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali i na njegovim svetim mjestima - uključujući Grobnicu patrijarha ili Abrahamovo svetište - više neće biti pod palestinskom općinskom upravom Hebrona, "nego će se u potpunosti vratiti pod odgovornost Države Izraela".

Nazvao je taj potez povijesnom ispravkom i rekao da nastavlja revoluciju legalizacije izraelskih naselja i "produbljivanja izraelskog suvereniteta" na Zapadnoj obali.

Tu je objavu demantiralo izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. "Suprotno izjavi ministra financija, Sporazum iz Hebrona nije poništen", stoji u priopćenju ministarstva.

Kabinet za sigurnost donio je odluku prije nekoliko mjeseci koja se posebno odnosila na odgovornosti za planiranje i izgradnju u židovskoj četvrti Hebron i na židovskim mjestima.

"Ova je odluka donesena nakon godina potpunog nedostatka suradnje općine Hebron po tom pitanju", stoji u priopćenju. Drugih promjena nije bilo, dodaje se.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozvao je međunarodnu zajednicu da odmah intervenira i izvrši pritisak na izraelske vlasti da ponište vrlo opasnu odluku nakon izjave Smotricha, prenosi palestinska novinska agencija WAFA.

Izraelska organizacija Peace Now kritizirala je istup Smotricha kao "opasan i neodgovoran korak neuspješnog političara".

Palestinska militantna skupina Hamas je odluku Smotricha nazvala "političkom i vojnom eskalacijom bez presedana" s ciljem produbljivanja okupacije Zapadne obale.

Hebronski sporazum postignut je 1997. godine pod prethodnom vladom koju je vodio Benjamin Netanyahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu je Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih židovskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.

Mjesto je sveto za židove, kršćane i muslimane. Podijeljeno je na sinagogu i džamiju Ibrahimi, a sinagoga je pod izraelskom upravom.

Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jeruzalemom, među ostalim teritorijima, u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Ondje danas živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među 3 milijuna Palestinaca, dok Palestinci ta područja smatraju dijelom svoje buduće države s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.