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SPORAZUM IZ HEBRONA

Zbog važnog sporazuma reagiralo izraelsko ministarstvo: "Suprotno izjavi ministra financija..."

Piše Hina, 16. lipnja 2026. @ 19:11 komentari
Hebron
Hebron Foto: Getty Images/iStockphoto
Hebronski sporazum postignut je 1997. godine, a sada je izraelski ministar Smotrich rekao da ga je poništio. Demantiralo ga je ministarstvo vanjskih poslova.
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