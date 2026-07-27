"Zapalili su je i ispisali svoje slogane": Napadi kao osveta zbog smrtonosnog sukoba

Palestinski dužnosnici kažu da su izraelski doseljenici rano u nedjelju napali palestinska sela na okupiranoj Zapadnoj obali, zapalivši dvije džamije i ispisavši grafite po zgradama.

Napadi su uslijedili nakon incidenta u petak kada su četiri Palestinca i dva izraelska vojnika ubijeni. Sukob je izbio kada se gomila izraelskih doseljenika, od kojih su neki bili naoružani, približila palestinskom selu Tal, jugozapadno od Nablusa.

The video shows how the massacre started in the village of Tal, near Nablus. Israeli settlers raided the village, and unarmed Palestinian residents tried to defend their homes. Israeli soldiers and armed settlers then opened fire on them. During the attack, one Palestinian took a… pic.twitter.com/LxAAELPpUs — Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) July 24, 2026

Tijekom incidenta, seljani su izašli iz svojih domova kako bi se suočili s doseljenicima i uslijedio je obračun, a snimljen je video n akojem se vidi kako jedan od Palestinaca grabi oružje doseljenika. Palestinske lokalne vlasti tvrde da su doseljenici izazvali nasilje. Izraelska vojska izjavila je da su obje strane pucale, piše NBC News.

Ovaj incident bio je posljednji u nizu sukoba ove godine u kojima su sudjelovali doseljenici, a u kojima su deseci Palestinaca ubijeni, a stotine ranjene, prema podacima UN-a i Palestinske uprave.

Palestinski dužnosnici rekli su da su doseljenici izveli niz napada na palestinska sela u različitim područjima Zapadne obale u ranim jutarnjim satima.

Grafiti na spaljenoj džamiji Foto: Afp

Abdel Azim Wadi, predsjednik seoskog vijeća u Qusri, jugoistočno od Nablusa, rekao je da su doseljenici rano u nedjelju zapalili novoizgrađenu džamiju u njegovom selu.

"Džamija je bila u završnoj fazi izgradnje i spremna za prijem vjernika. Već je bila opremljena kaučima. Zapalili su je i po zidovima sprejem ispisali hebrejske slogane", rekao je Reutersu telefonom. Među grafitima bile su poruke poput "židovska osveta" i imena jednog od Izraelaca ubijenih u blizini Tala.

Israeli settlers set fire to Al-Rahma Mosque in Qusra, near Nablus, as Israeli forces arrested dozens of Palestinians across the occupied West Bank. pic.twitter.com/j0YbfNNIY2 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 26, 2026

Palestinska uprava, koja je odgovorna za dio Zapadne obale gdje su se dogodile pucnjave u petak, izjavila je da je incident bio dio općeg napada na Palestince.

"Terorizam doseljenika koje podržava izraelska država intenzivira se u sustavne pogrome (nasilni napad i progon određenih manjinskih skupina) diljem okupirane Zapadne obale", priopćio je ured palestinskog premijera na platformi X.

Izraelska vojska izjavila je da su trupe poslane u Kusru, koja se nalazi u blizini nekoliko velikih izraelskih naselja, pronašle grafite i znakove podmetanja požara te da tragaju za osumnjičenicima. Navedeno je da će biti poslani policajci kako bi prikupili dokaze.

"Sigurnosne snage oštro osuđuju incidente ove vrste, uključujući štetu na vjerskim mjestima, te će nastaviti odlučno djelovati kako bi održale sigurnost i javni red u tom području", rekla je vojska.

Izraelski vojni dužnosnik rekao je da takvo nasilje Izraelaca odvraća pozornost obrambenih snaga od njihove primarne misije obrane i borbe protiv terorizma u složenom okruženju.

Dužnosnik je, međutim, rekao da su tijekom vikenda trupe uhitile više od 130 osoba, "uključujući trgovce oružjem, terorističke operativce Hamasa, osobe uključene u poticanje i teroriste koji planiraju izvesti neposredne napade".

U odvojenim incidentima, palestinski dužnosnici rekli su da su doseljenici također pokušali zapaliti džamiju u blizini Koura, jugoistočno od grada Tulkarma, te napali palestinske radnike u pogonu za rezanje kamena u gradu Kafr Malik, blizu Ramallaha.

Farid Jiyousi, član seoskog vijeća Koura, rekao je da su trojica doseljenika pokušala zapaliti džamiju u zoru, ali da su vjernici ugasili požar prije nego što je stigao do glavnog dijela džamije.

"Ovo je prvi napad koji je naše selo doživjelo", rekao je, dodajući da su napadači također ispisali grafite na hebrejskom jeziku na zidovima džamije.

Kao dio sigurnosnih mjera diljem Zapadne obale tijekom vikenda, izraelske snage uhitile su oko 60 Palestinaca od subote navečer, prema Palestinskom klubu zatvorenika, koji prati Palestince u izraelskom pritvoru.

Većina zemalja i tijela Ujedinjenih naroda smatra izraelska naselja na Zapadnoj obali ilegalnima, što Izrael odbacuje.

Palestinci traže Zapadnu obalu kao središte buduće neovisne države. Izrael se poziva na biblijske i povijesne veze s tim područjem. Netanyahuova vlada, koja se protivi palestinskoj državnosti, brzo je proširila naselja tamo.

U nedjelju je papa Lav rekao da s dubokom zabrinutošću prati pogoršanje nasilja i pozvao na pregovore kako bi se postiglo "pravedno političko rješenje". Također je pozvao na odbacivanje postupaka "koji krše poštovanje i status quo svetih mjesta svake vjerske vjere".