Izraelski ministar poništio 30 godina star sporazum o Zapadnoj obali: "opasan i neodgovoran korak neuspješnog političara"

Izraelski ministar financija, krajnji desničar Bezalel Smotrich odbacio je tri desetljeća star sporazum s Palestinskom samoupravom, napisavši u utorak na X-u da je "poništio Sporazum iz Hebrona".

Smotrich je napisao da brojne ovlasti u podijeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali i na njegovim svetim mjestima - uključujući Grobnicu patrijarha ili Abrahamovo svetište - više neće biti pod palestinskom općinskom upravom Hebrona, "nego će se u potpunosti vratiti pod odgovornost Države Izraela".

Nazvao je taj potez povijesnom ispravkom i rekao da nastavlja revoluciju legalizacije izraelskih naselja i "produbljivanja izraelskog suvereniteta" na Zapadnoj obali.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas upozorio je na ozbiljnost poteza, prenosi palestinska novinska agencija WAFA. Abas je pozvao međunarodnu zajednicu da odmah intervenira i izvrši pritisak na izraelske vlasti da ponište vrlo opasnu odluku, rekavši da potez potkopava napore za postizanje mirnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba putem rješenja o dvjema državama.

Izraelska organizacija Peace Now također je kritizirala odluku kao "opasan i neodgovoran korak neuspješnog političara". Vlada je zakazala na svim frontama u regionalnom ratu, a sada piroman Smotrich pokušava zapaliti okupiranu Zapadnu obalu, navodi se.

Hebronski sporazum postignut je 1997. godine pod prethodnom vladom koju je vodio Benjamin Netanyahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu je Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih židovskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.

Grobnica patrijarha u Hebronu tradicionalno se smatra mjestom pokopa Abrahama, Sare, Izaka, Rebeke, Jakova i Lee. Mjesto je sveto za židove, kršćane i muslimane. Podijeljeno je na sinagogu i džamiju Ibrahimi, a sinagoga je pod izraelskom upravom. Izraelska novinska stranica Ynet izvijestila je da su određene urbanističke i građevinske odluke u židovskoj četvrti Hebrona dosad zahtijevale odobrenje palestinske općinske vlasti ili posebna politička odobrenja, a Smotrichova odluka te ovlasti prenosi na izraelske institucije.

Prema vladinim dužnosnicima, taj potez također znači da općinske vlasti Hebrona više neće pružati određene općinske usluge židovskoj četvrti, uključujući odvoz otpada i izdavanje građevinskih dozvola. Izraelske vlasti i vojska umjesto toga ondje će preuzeti punu odgovornost.

Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jeruzalemom, među ostalim teritorijima, u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Ondje danas živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među 3 milijuna Palestinaca, dok Palestinci ta područja smatraju dijelom svoje buduće države s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.