Amerikanci predstavili drastično jeftiniji presretač za ključan protuzračni sustav i spas ispražnjenih zapadnih skladišta

Američka tvrtka Lockheed Martin predstavila je jeftiniji presretač za protuzračni sustav Patriot, u trenutku kada sve intenzivniji oružani sukobi nastavljaju opterećivati zapadne zalihe projektila za protuzračnu obranu. Novi PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), predstavljen u ponedjeljak, namijenjen je povećanju dostupnosti projektila presretača, uz potpunu kompatibilnost s raketnim sustavom Patriot.

Prema priopćenju Lockheed Martina, PAC-3 ACE "konstruiran je za uništavanje širokog spektra zračnih i raketnih prijetnji uz manje od polovice cijene jednog projektila PAC-3 MSE". Tvrtka ga opisuje kao cjenovno pristupačan presretač optimiziran za suzbijanje prijetnji ratnih zrakoplova te krstarećih i balističkih projektila. Iako službena cijena nije objavljena, jedina referenca je standardni projektil PAC-3, koji stoji oko 3,6 milijuna eura po komadu. Više od upola manja cijena tom logikom trebala bi biti ispod 1,8 milijuna eura po presretaču.

Pritisak na postojeće zalihe i ubrzavanje proizvodnje

Potražnja za projektilima Patriot naglo je porasla zbog tekućih ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku. Ukrajina je samo ove godine više puta upozorila da njezini lansirni sustavi Patriot ne mogu odgovoriti na razmjere ruskih raketnih napada.

Istovremeno su iranski napadi bespilotnim letjelicama i projektilima potaknuli Sjedinjene Američke Države i zaljevske države da tijekom sukoba ispaljuju više od 1100 presretača Patriot, čime su raspoložive zalihe smanjene za procijenjenu trećinu.

Lockheed Martin trenutno proizvodi oko 600 presretača PAC-3 MSE godišnje te planira daljnje povećanje te proizvodnje.

Iz tvrtke poručuju da PAC-3 ACE "ubrzava razvoj, ispitivanje i uvođenje u operativnu uporabu znatno više nego što je to moguće u okviru tradicionalnih programa". U njegovoj proizvodnji će sudjelovati i europske obrambene tvrtke, nastavljajući postojeću suradnju s proizvođačima u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj i drugim državama članicama NATO-a.