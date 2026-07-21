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Amerikanci predstavili drastično jeftiniji presretač za ključan protuzračni sustav i spas ispražnjenih zapadnih skladišta

PišeB. V., 21. srpnja 2026. @ 14:20 komentari
PAC-3 ACE presretač
PAC-3 ACE presretač Foto: Lockheed Martin
Sukobi u Ukrajini i Bliskom istoku iscrpili su zalihe presretača Patriot pa američka tvrtka Lockheed Martin sada izbacuje dvostruko jeftiniji projektil PAC-3 ACE, koji bi trebao zadovoljiti trenutne i buduće potrebe protuzračne obrane zapadnih saveznika.
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