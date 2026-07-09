Tisuće u pogrebnoj povorci, osvanuo transparent s porukom Trumpu koja ledi krv u žilama: "Kunemo se..."

Transparenti s osvetičkim porukama za američkog predsjednika Donalda Trumpa privukli su posebnu pažnju na pogrebu iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Hamenei je ubijen u američko-izraelskom napadu krajem veljače. Tisuće ljudi sudjelovale su u pogrebnoj povorci u četvrtak, prije njegova ukopa u svetištu imama Reze, najsvetijem mjestu štovanja u Iranu. U njegovom rodnom gradu, pozvali su na osvetu.

Zbog velike gužve kamion nije mogao proći posljednjim dijelom puta pa je lijes helikopterom prebačen do svetišta, piše Reuters. Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti nakon što je navodno zadobio teške ozljede u napadu 28. veljače.

"Kunemo se krvlju Vrhovnog vođe. Trump, ubit ćemo te!", uzvikivali su okupljeni.

Transparent u Iranu Foto: Alamy Stock Photo

Na jednom od transparenata, koji je nosilo više desetaka Hamneijevih pristaša, na engleskom je i perzijskom jeziku pisalo: "Ubit ćemo Trumpa".

Uz pogrebne pjesme i žalobnu glazbu koja se emitirala preko razglasa, u dvorištu svetišta odjekivali su povici: "Smrt Americi".

Transparent u Iranu Foto: Alamy Stock Photo

Na transparentima se nalazio i prikaz tzv. "šake prkosa", simbola kojim Teheran poručuje da neće ustuknuti pred stranim silama.

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