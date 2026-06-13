Iran pronalazi načine kako da zaobiđe Trumpov ključni uvjet: Rade sve u svojoj moći da se SAD ovog ne dočepa

Iran je posljednjih tjedana dramatično pojačao napore da zapečati pristup svojim zalihama uranija, obogaćenog gotovo do razine potrebne za izradu nuklearne bombe. Namjerno je urušavao tunele i minirao ulaze eksplozivnim minama.

Dolazak do otprilike pola tone visokoobogaćenog urana sada je mnogo teži, opasniji i dugotrajniji nego što je bio prije samo mjesec dana, kada je predsjednik Donald Trump javno davao do znanja da bi mogao narediti američkoj vojsci da ga zaplijeni, rekli su izvori.

Nove iranske utvrde dodatno kompliciraju predloženi sporazum Trumpove administracije s Teheranom o uklanjanju i uništenju uranija te se postavlja pitanje tko će preuzeti opasan zadatak njegovog iskopavanja.

Trump je više puta rekao da je osiguravanje tog materijala prioritet Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o završetku rata i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran praktički zatvorio.

Prema riječima visokog dužnosnika administracije, dvije strane sve su bliže dogovoru prema kojem bi Iran morao predati svoj obogaćeni uranij Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tom dužnosniku, uranij bi bio uništen na licu mjesta, a zatim iznesen iz zemlje.

No, američki i iranski dužnosnici iznose proturječne verzije mogućeg dogovora, a njegovi precizni uvjeti i dalje nisu jasni. Navodni tekst nacrta dogovora procurio je u petak u poluslužbenu iransku novinsku agenciju, što je izazvalo Trumpov ljutiti ispad na društvenim mrežama.

Čak bi i za same Irance, reklo je nekoliko izvora za CNN, uklanjanje obogaćenog materijala sada bilo teško i opasno. Za to bi bila potrebna teška oprema za iskapanje i uklanjanje mina, što je zahtjevno i rizično.

"Ako je ovo izvješće točno, to bi definitivno zakompliciralo izvlačenje visokoobogaćenog uranija", rekao je Scott Roecker, koji je od 2017. do 2021. vodio Ured za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj upravi za nuklearnu sigurnost. To bi Iranu moglo pružiti i priliku da prikrije svoje napore u ispunjavanju dogovora.

Ako pregovarači "zahtijevaju da Iran dopremi cijelu zalihu na središnju lokaciju radi provjere i konačnog uklanjanja ili razrjeđivanja materijala", time bi se odgovornost prebacila na Teheran da pristupi uraniju i preda potpun popis zaliha, rekao je Roecker.

"No, u ovom scenariju brinulo bi me da bi Iran mogao tvrditi da je dio visokoobogaćenog uranija nedostupan", rekao je Roecker. "Ne bismo mogli biti potpuno sigurni da Iran u nekom trenutku u budućnosti ne bi mogao ponovno doći do njega", dodao je.

Međunarodna zajednica vjeruje da se većina zaliha nalazi u urušenim tunelima nuklearnog kompleksa Isfahan u središnjem Iranu, dok se dodatni materijal nalazi i na drugim lokacijama. Sredinom svibnja vojska je bila spremna provesti operaciju zapljene nuklearnog materijala, ali je ona na kraju ocijenjena previše rizičnom.

Trump je ranije priznao da bi bilo opasno silom pokušati doći do uranija, a u svibnju je izrazio sumnju da bi Iranci ikada mogli pristupiti zakopanom nuklearnom materijalu i izvući ga bez da ih otkriju američke obavještajne službe. "Znamo točno što se događa", rekao je Trump. "Nitko mu se nije ni približio".