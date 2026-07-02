Opasna riba ulovljena u Mediteranu, vlasti uvele nove mjere: "Plaćamo za svaki ulov"

Grčka vlada uvela je nove mjere za borbu protiv otrovnih riba kojih je sve više u Sredozemnom moru. Ribari će dobivati novčane naknade za svaki kilogram ulova.

Riba poznata kao srebrnopruga napuhača (silver-cheeked toadfish) u koži i organima sadrži snažan neurotoksin koji kod ljudi može izazvati zatajenje srca ako se konzumira, a snažnom čeljusti može uzrokovati i ozljede.

Vlasti su istaknule da ribe nisu uočene u kupališnim zonama grčkih otočnih ljetovališta, ali su posljednjih tjedana stvarale probleme ribarima uz obalu Krete i nekoliko drugih grčkih otoka jer uništavaju njihove mreže.

"Došlo je do toga da možemo izaći na ribolov jedan dan, a sljedeća tri dana popravljamo mreže", rekao je Giorgos Kyriakakis iz Udruge ribara s Krete. "Jedu naš ulov i oštećuju mreže, to nas jako skupo košta", dodao je, prenosi ABC News.

Smatra se da su ribe došle kroz Sueski kanal, privučene zagrijavanjem mora. Cipar je ranije ove godine pokrenuo sličan program uklanjanja. Od 26. lipnja grčka vlada nudi 5,33 eura po kilogramu za ulov tih riba, koje inače žive u tropskim vodama.

Ovo je prvi put da se takva mjera uvodi u Grčkoj, a ribe će nakon ulova biti zamrznute i spaljene u lokalnim državnim postrojenjima. Mjera bi se mogla proširiti s trenutačno pogođenih otoka na sve grčke vode.

Javnost su dodatno zabrinule snimke koje su podijelili ribari, na kojima ribe grizu limenke ili komade drva, a grčki Crveni križ izdao je javno zdravstveno upozorenje navodeći protokole prve pomoći za moguće ugrize te upozoravajući na smrtonosni neurotoksin u njihovim organima.

Highly dangerous fish have appeared in the Mediterranean Sea — they can bite through a tin can and even sever a finger



In addition to powerful jaws, the bodies of silver-cheeked pufferfish contain the deadly toxin tetrodotoxin, which can cause paralysis and respiratory failure.… pic.twitter.com/PCGNuxxdtw — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026

No vlasti i turističke organizacije na otoku Kreti upozorile su da se ne pretjeruje s reakcijama na njihovu prisutnost u moru.

"Prisutnost ovih riba u Sredozemlju poznata je već godinama. Međutim, nema ‘nevidljive’ ili neposredne opasnosti za kupače. Morski predatori ne ugrožavaju sigurnost posjetitelja i stanovnika", navodi se u priopćenju 16 medicinskih i turističkih udruga na Kreti.