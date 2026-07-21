Imala je samo 18 godina kada je upoznala Epsteina: "Silovao me dok je služio zatvorsku kaznu"

Roza Gilles imala je samo 18 godina kada je iz Uzbekistana stigla u Sjedinjene Američke Države sanjajući uspješnu manekensku karijeru. Umjesto toga, tvrdi da je postala jedna od žrtava Jeffreyja Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika, koji ju je, kako kaže, godinama seksualno zlostavljao čak i dok je služio zatvorsku kaznu. Svoju je priču prvi put u cijelosti ispričala za CNN.

Gilles navodi da ju je u Uzbekistanu otkrio agent za modele Jean-Luc Brunel, povezan s Epsteinom, koji joj je ponudio ugovor s agencijom MC2 Model Management.

Ugovor koji je potpisala s MC2, kako ga opisuje, dao je agenciji kontrolu nad gotovo svakim aspektom njezina života. Odmah je dugovala 4000 dolara za vizu i još 1500 dolara mjesečno za smještaj u prenapučenom stanu za modele na Manhattanu, gdje je više djevojaka spavalo na krevetima na kat. Dug je ubrzo narastao do iznosa koji, kako kaže, njezini roditelji u Uzbekistanu nisu mogli zaraditi ni tijekom cijele godine.

Nekoliko mjeseci nakon dolaska u SAD počela je plakati u uredu MC2 u Miamiju pred Brunelom. Obitelj joj je ovisila o prihodima od manekenstva, a ona je već bila u dugu od oko 10.000 dolara i nije uspijevala dobiti angažmane. Željela se vratiti u Aziju, gdje je ranije uspješno radila kao model, no agencija joj to nije dopustila.

"Jean-Luc Brunel sjedioje tamo, gleda me i rekao: Vidim da si jako tužna, daj mi sekundu", prisjetila se Gilles.

"Podigao je slušalicu, nekoga nazvao, a zatim mi rekao: Pobrinut ću se za to. Upravo sam poslao 600 dolara tvojim roditeljima", ispričala je.

Na njezin šok, svega nekoliko minuta kasnije netko je njezinoj obitelji u Uzbekistanu doista dostavio 600 dolara.

"Pomislila sam: Što se upravo dogodilo? Ne znam koga je nazvao. Je li nazvao prijatelja Amerikanca koji se slučajno tamo našao ili nekoga iz vlade?" ispričala je.

Poruka joj je, kaže, bila jasna potpuno je ovisila o agenciji i ljudima oko Epsteina. Brunel je 2022. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji nakon što je bio uhićen pod optužbama za silovanje i seksualni napad.

Po dolasku u SAD, kada je razmišljala o povratku u Aziju, ponuđen joj je i vikend posao recepcionarke u Epsteinovu uredu kako bi zaradila dodatni novac.

Dobila je upute da tijekom ljeta 2009. ode u West Palm Beach na fotografiranje. Velebna bijela vila u kojoj se snimanje održavalo pripadala je Jeffreyju Epsteinu. Nakon prvog kratkog susreta s njim trajno se preselila u Miami, a Epstein joj je ponudio da tijekom tjedna radi kao model, a vikendima kao recepcionarka u Floridskoj znanstvenoj zakladi. Kaže da joj ta ponuda nije imala nikakvog smisla.

Prema njezinim tvrdnjama, prvog dana na poslu zatekla je ženu koja je masirala Epsteinova stopala. Ubrzo joj je, kaže, Epstein naredio da skine odjeću, nakon čega ju je prvi put seksualno napao. Tek je kasnije shvatila da je crna narukvica na njegovu gležnju zapravo elektronički nadzorni uređaj jer je u tom trenutku služio zatvorsku kaznu zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju.

"Sledila sam se", prisjetila se Gilles, dodajući da su se napadi nastavili gotovo svakog vikenda tijekom 2009. godine, a potom i nakon što se vratila u New York.

U razgovoru za CNN tvrdi da je Epstein nastavio zlostavljati mlade žene tijekom cijelog razdoblja dok je koristio kontroverzni program radnog dopusta iz zatvora. Prema njezinim riječima, seksualni napadi događali su se u njegovu uredu, ali i u vili na Floridi, ponekad dok su u blizini bili uniformirani policajci zaduženi za njegov nadzor.

Epstein, zahvaljujući sporazumu o priznanju krivnje iz 2008. godine, veći dio 13-mjesečne kazne provodio izvan zatvora radeći u Floridskoj znanstvenoj zakladi. U jednom razdoblju bilo mu je dopušteno boraviti izvan zatvora gotovo cijeli dan, sedam dana u tjednu, uz elektronički nadzor.

Prema iskazima više žena, Epstein je tijekom tog razdoblja razvio gotovo svakodnevnu rutinu. Jutra je započinjao kavom i muffinima, a potom bi, žaleći se da loše spava u zatvoru Palm Beach Stockade, često drijemao na futonu u konferencijskoj sobi. Jedna od žena prisjetila se kako bi se njegov monitor na gležnju povremeno oglasio, zbog čega bi istrčao iz ureda kako bi pokušao resetirati uređaj.

Preživjele tvrde da je Epsteinovo ponašanje bilo izrazito drsko. Kažu da ih je seksualno napadao i u svojoj kući u West Palm Beachu i u uredu, dok su u neposrednoj blizini bili policajci zaduženi za njegov nadzor. U Floridskoj znanstvenoj zakladi policajci su sjedili pokraj ulaza u ured, a dvije žene ispričale su kako su imale dojam da se policajci boje Epsteina. "Nije bilo nikakve sumnje da je on bio glavni", rekle su.

Gilles se prisjetila i vlastitog susreta s muškarcem u uniformi za kojeg je vjerovala da je šerifov zamjenik. Jednog jutra, tijekom ljeta 2009., sišla je niz stepenice Epsteinove vile i ugledala policajca u kuhinji.

"Pomislila sam: Hvala vam, ovo će biti dan kada će svemu ovome doći kraj", rekla je.

No ubrzo je gledala kako se policajac šali i smije s Epsteinom, a potom je otišao ne rekavši joj ni riječ.

"Nakon što sam vidjela tog šerifa, shvatila sam da, što god učinila, ovaj čovjek nikada neće biti uhićen. Nikada neće biti zaustavljen i, koliko god vikala, nikoga neće biti briga", rekla je.

Gilles tvrdi da je godinama šutjela o onome što je proživjela. Tek nakon što je ostvarila financijsku neovisnost i napustila svijet manekenstva uspjela je prekinuti veze s Epsteinom, osnovati obitelj i započeti novi život kao fitness trenerica.

Posebno ju je pogodilo što je, unatoč obećanjima američkog Ministarstva pravosuđa da će zaštititi identitet žrtava, njezino ime zajedno s godinama prepiske s Epsteinom objavljeno u dokumentima koji su ove godine postali javni.

"To je bila moja priča koju sam trebala ispričati. Nije to bilo nešto što bih voljela da itko pročita", zaključila je Gilles.