Obnova rata na pomolu? Hutisti uzvratili Saudijcima: "Nemamo više strpljenja"

Jemenski pobunjenici Hutisti, koje podupire i Iran, objavili su da su u ponedjeljak lansirali projektile i bespilotne letjelice na Međunarodnu zračnu luku Abha, kao odgovor na zračne napade na Zračnu luku Sana za koje tvrde da ih je izvela Saudijska Arabija.

Nije bilo prijavljenih žrtava, no napadi predstavljaju eskalaciju kakva nije viđena otkako je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom prije nekoliko godina napadala područja pod kontrolom Huta.

Glasnogovornik vojske Huta, brigadni general Yahya Saree, u videoizjavi objavljenoj na Telegramu upozorio je zrakoplovne kompanije da izbjegavaju saudijski zračni prostor, naglasivši da ta upozorenja treba shvatiti ozbiljno, "sve dok se ne ukine blokada Međunarodne zračne luke Sana".

Međunarodno priznata jemenska vlada ranije je priopćila da je cilj napada na zračnu luku u Sani bio spriječiti slijetanje iranskog zrakoplova. Hutisti prijete osvezom za taj napad, koji predstavlja prvu ozbiljniju eskalaciju između njih i Saudijske Arabije nakon razdoblja relativnog zatišja.

UPDATE: Houthi forces retaliated by striking Saudi Arabia's Abha International Airport after the Saudi-backed Yemeni government bombed Houthi-controlled Sanaa International Airport. pic.twitter.com/2wtQqAbyXa — Hortabin Media (@HortabinMedia) July 14, 2026

Na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda održanoj u ponedjeljak poslijepodne dužnosnici su izrazili zabrinutost zbog opasnosti od šire eskalacije sukoba, piše AP.

"Jemen i cijela regija ne mogu si priuštiti novi krug eskalacije", izjavio je pomoćnik glavnog tajnika UN-a za politička pitanja Khaled Khiari. "Pozivamo sve strane da se konstruktivno uključe u pregovore pod okriljem Ujedinjenih naroda."

Saree je ranije u ponedjeljak na Telegramu izjavio da su saudijski zračni napadi označili kraj razdoblja deeskalacije te upozorio da "na ovu agresiju neće ostati bez odgovora niti bez kazne". Tvrdi da su je cilj napada bio "zatvaranje zračne luke za humanitarne letove koji prevoze bolesnike i druge putnike u i iz Međunarodne zračne luke Sana".

Prijetnje nakon zatišja: Na opasnost upozorio i UN

Građanski rat u Jemenu započeo je 2014. godine kada su Hutisti zauzeli glavni grad Sanu i veći dio sjevernog Jemena te prisilili vladu na egzil. Saudijska Arabija predvodila je koaliciju, u kojoj su sudjelovali i Ujedinjeni Arapski Emirati, koja je sljedeće godine intervenirala kako bi pokušala vratiti međunarodno priznatu vladu na vlast. Napetosti između Saudijske Arabije i UAE-a porasle su ranije ove godine kada se njihovo dugogodišnje partnerstvo u ratu u Jemenu raspalo, nakon čega su se UAE povukli iz Jemena.

Glasnogovornik saudijske Koalicije za obnovu legitimne vlasti u Jemenu, general bojnik Turki al-Malki, objavio je u ponedjeljak navečer na platformi X da je protuzračna obrana presrela balističke projektile koje su Hutisti ispalili prema južnom dijelu Saudijske Arabije, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

Napad na zračnu luku u Sani uslijedio je nakon što su se napetosti između dviju strana pojačale ranije ovoga mjeseca. Hutisti su optužili saudijske zrakoplove da su narušili njihov zračni prostor kako bi spriječili iranski zrakoplov da preveze izaslanstvo Huta u Teheran na sprovod iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Jemenski ministar obrane, general Taher al-Aqili, objavio je na platformi X da je pista zračne luke pogođena kako bi se spriječio povratak iranskog zrakoplova koji je prevozio izaslanstvo Huta sa sprovoda.

U videoizjavi objavljenoj neposredno prije napada al-Aqili je upozorio na ulazak iranskih zrakoplova u jemenski zračni prostor.

"U ovom trenutku kažemo da je našem strpljenju došao kraj. Sukladno tome, odgovorit ćemo na odgovarajući način na ovaj podmukli i brutalni čin te ćemo svim raspoloživim sredstvima suzbiti neprijateljske zrakoplove koji narušavaju jemenski zračni prostor i suverenitet", rekao je.

Vlada je priopćila da su sve zračne luke u Jemenu zatvorene do daljnjega, s trenutačnim učinkom.

Posebni izaslanik Ujedinjenih naroda za Jemen Hans Grundberg izjavio je da njegov ured pomno prati razvoj događaja u jemenskom zračnom prostoru te izrazio zabrinutost zbog mogućnosti šire eskalacije sukoba. Pozvao je sve uključene strane na dijalog kojim bi se očuvalo "relativno zatišje koje Jemen uživa od 2022. godine".