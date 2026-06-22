Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VATRENO LUDILO

Invazija na Kanadu! Tisuće navijača već se vesele u Torontu, pogledajte što poručuju uoči utakmice s Panamom

Piše DNEVNIK.hr, Sarah Viteškić, 22. lipnja 2026. @ 19:24 komentari
Navijačka groznica u Torontu
Navijačka groznica u Torontu Foto: DNEVNIK.hr
Nije dugo ostalo do početka utakmice Hrvatska-Panama. Ne čudi zato da tisuće hrvatskih navijača pripremaju invaziju na Toronto! Otvara se Hrvatska kuća, a na navijačkoj paradi i ovaj put zavijorit će se stometarska megazastava.
Najčitanije
  1. Daleki grad, 22.6. - 8 0:46
    DALEKI GRAD

    Daleki grad: Mislila je da je svemu došao kraj, a onda je ugledala njega
  2. Ilustracija
    POZNATI DETALJI

    Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
  3. Ivan Šunjić i Kerim Alajbegović
    SAMO TREBA POBIJEDITI

    Ludilo ždrijeb za Bosnu i Hercegovinu: Pobijede li Katar sve im se otvara, a evo kad mogu na Hrvatsku
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Vrijeme sutra donosi sunce, ali i nove lokalne pljuskove uz nastavak toplinskog vala
VREMENSKA PROGNOZA
Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka: Stižu pljuskovi, ali toplinski val ne popušta
Paklene ljetne vrućine i grmljavinske oluje u Hrvatskoj
A tek je počelo
Pakleni početak ljeta: U jednom je hrvatskom gradu usred noći bilo nevjerojatnih 30 stupnjeva
Izvanredno stanje u Mostaru: Buknuo veliki požar na deponiju Uborak, u gašenju pomažu vojska i zračne snage
EKOLOŠKA KATASTROFA
Izvanredno stanje u susjedstvu: "Posljedice ćemo tek saznati..."
Vatrogasci zaustavili širenje požara kod Šibenika
UDARI GROMOVA
Požar kod Šibenika, pomagali i kanaderi: Vatrogasci imaju pune ruke posla
Hrvati okupirali Toronto: Otvara se Hrvatska kuća, sprema se velika navijačka povorka i megazastava za Panamu
VATRENO LUDILO
Invazija na Kanadu! Tisuće navijača već se vesele u Torontu, pogledajte što poručuju uoči utakmice s Panamom
Rušenje Vjesnikova nebodera nastavljeno i na praznik: Ostaci zgrade bit će uklonjeni u sljedećim tjednima
OSTACI OSTATAKA
Radnici ne staju ni na državni praznik: Pogledajte što je ostalo od Vjesnikova nebodera
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Veliki toplinski val u Francuskoj, dvoje djece pronađeno mrtvo
VISOKE TEMPERATURE
Tragedija u Francuskoj: Dvoje djece pronađeno mrtvo u obiteljskom automobilu
Zaustavili aute na autocesti pa se potukli nasred A1, sud ih kaznio sa po 700 eura
Zaradili kazne
Kaos na autocesti: Zaustavili automobile na A1 i potukli se, žena ih pokušala spriječiti, a onda je eskaliralo..
Građani u Albaniji prosvjeduju i ruše gradilište luksuznog odmarališta
U ALBANIJI
Prosvjedi protiv luksuznog odmarališta na Jadranu: "Štitimo svoju zemlju, znoj naših roditelja, znoj naših baka i djedova"
Nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Munje izazvale požare na više lokacija
Nagla promjena
VIDEO Nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Udari munja izazvali više požara, gase ih i kanaderi
Kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj? Srbijanska influencerica podijelila svoje iskustvo: "Neki dan je užas..." 7
sezonski rad
Srpkinja otkrila kako je raditi na sezoni u Hrvatskoj: "Sve ti je to u glavi"
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1 6
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Počelo obilježavanje Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica 5
SPOMEN-PARK BREZOVICA
Državni vrh položio vijence povodom Dana antifašističke borbe
Samozadovoljavao se na balkonu u Zadru: Došla je policija i imala što vidjeti u stanu 5
Objavljeni detalji
Samozadovoljavao se na balkonu u Zadru: Došla je policija i imala što vidjeti u stanu
Umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih hrvatskih književnica, autorica i novinarka 5
Tužna vijest
Preminula Slavenka Drakulić, jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica i novinarki
Započeli razgovori o Iranu u Švicarskoj, zasjenili ih novi napadi u Libanonu 4
Stigla izaslanstva
Trump u jeku pregovora u Švicarskoj podivljao: "Nećete se čak ni vratiti u svoju je*enu državu"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Morski pas teško ozlijedio ženu u Australiji
U AUSTRALIJI
Morski pas napao ženu u plićaku, morali su joj amputirati ruku
Nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Munje izazvale požare na više lokacija
Nagla promjena
VIDEO Nevrijeme poharalo dio Dalmacije: Udari munja izazvali više požara, gase ih i kanaderi
show
Životna priča Otokara Levaja 6
legendarno ime
Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi
Udala se Silvia Ivić iz grupe Učiteljice: Sudbonosno "da" izrekla poznatom tamburašu Željku Jeliću
predivna mladenka
Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem cijenjenom tamburašu
Atraktivna influencerica ne prestaje oduševljavati 0:22 14
Ima 39 godina
Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje
zdravlje
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Usporedili su rezultate dosadašnjih studija
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
zabava
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
LOL
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
Na hrvatskoj cesti osvanuo novi prometni znak i nekim čudom oduševio vozače
Što kažete?
Na hrvatskoj cesti osvanuo novi prometni znak i nekim čudom oduševio vozače
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Ludilo ždrijeb za Bosnu i Hercegovinu: Pobijede li Katar sve im se otvara, a evo kad mogu na Hrvatsku
SAMO TREBA POBIJEDITI
Ludilo ždrijeb za Bosnu i Hercegovinu: Pobijede li Katar sve im se otvara, a evo kad mogu na Hrvatsku
UEFA donijela odluku o pauzama za hidrataciju na Euru 2028 nakon kontroverzi na Svjetskom prvenstvu
Sukob se nastavlja
UEFA donijela odluku o pauzama za hidrataciju na Euru 2028. nakon kontroverzi na Svjetskom prvenstvu
Ovofa smo se svi pribojavali: Odgađa se utakmica u Philadelphiji?
Strogi američki zakoni
Ovoga smo se svi pribojavali: Odgađa se utakmica u Philadelphiji?
tv
Daleki grad: Mislila je da je svemu došao kraj, a onda je ugledala njega 0:46
DALEKI GRAD
Daleki grad: Mislila je da je svemu došao kraj, a onda je ugledala njega
Tajne prošlosti: Svaka usluga košta - ona je pravi dokaz 0:44
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Svaka usluga košta - ona je pravi dokaz
Daleki grad: Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
DALEKI GRAD
Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
putovanja
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Prefino!
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Namještaj koji raste na drvetu: Neobičan projekt koji spaja prirodu i dizajn 5
Full Grown
Namještaj koji raste na drvetu: Neobičan projekt koji spaja prirodu i dizajn
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ulična moda: Zadarsko izdanje u mini haljini i sandalama s debljim potplatom
IDEALNO ZA LJETO
Šetnja Zadrom u sjajnoj mini haljini, i sandale su pun pogodak
Kamena kuća s bazenom okružena umirujućom zelenom prirodom 13
Savršeno mjesto
Nema mramora, nema zlata, nema dizajnerskog namještaja. I oličenje je savršenstva.
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
sve
Ludilo ždrijeb za Bosnu i Hercegovinu: Pobijede li Katar sve im se otvara, a evo kad mogu na Hrvatsku
SAMO TREBA POBIJEDITI
Ludilo ždrijeb za Bosnu i Hercegovinu: Pobijede li Katar sve im se otvara, a evo kad mogu na Hrvatsku
Ulična moda: Zadarsko izdanje u mini haljini i sandalama s debljim potplatom
IDEALNO ZA LJETO
Šetnja Zadrom u sjajnoj mini haljini, i sandale su pun pogodak
Kamena kuća s bazenom okružena umirujućom zelenom prirodom 13
Savršeno mjesto
Nema mramora, nema zlata, nema dizajnerskog namještaja. I oličenje je savršenstva.
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene