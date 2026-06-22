Invazija na Kanadu! Tisuće navijača već se vesele u Torontu, pogledajte što poručuju uoči utakmice s Panamom

"Mi Hrvati ori s tribina! Mi Hrvati ori s tribina! Nova TV sve to vjerno snima! Nova TV snimi našu muku, zadnji put da mi gledamo Luku", zapjevali su navijači u bećarcu.

Hrvatska pjesma već se ori Torontom. Navijači sitno broje.

"Došli smo autom, malo u Niagaru i evo nas ovdje, u nedjelju smo došli, čekamo utakmicu. 5-0! Naravno nego što, muški samo napadamo i ne smijemo samo izgubiti", kazali su otac i kći Tonći i Lidija.

Navijačka groznica u Torontu Foto: DNEVNIK.hr

"Znamo da će biti razvijanje zastave tamo, definitivno idemo, a preko dana po gradu", poručila je ekipa iz Rijeke i dala svoje prognoze rezultata.

Ekipa Dnevnika Nove TV u centru je naišla i na bivšeg reprezentativca.

"Došao sam pogledati ove dvije utakmice, mislim da je našim Vatrenima potrebna svaka pomoć tako da sam i ja došao. Ja sam uvijek optimističan, bilo je dosta toga dobro u prvoj utakmici, treba igrati našu igru i mislim da bi trebali pobijediti u ove dvije utakmice", izjavio je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Santini.

Ivan Santini, bivši hrvatski reprezentativac Foto: DNEVNIK.hr

"Bježite ljudi dok postoji nada jer ovdje igra Hrvatska! Ale ale!" pjevalo se sinoć.

Tako je to izgledalo u nedjelju navečer. U Kanadi živi više od 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, prema podacima Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Dijaspora je spremna, a spremni su i navijači-putnici.

"Bez podcjenjivanja, Panama je dobra ekipa, ali mi smo puno bolji. To je i razlog zašto smo odlučili otići baš na Panamu", rekao je navijač iz Zagreba Ivan Dominik.

Ivan Dominik, navijač iz Zagreba Foto: DNEVNIK.hr

"Bodrimo naše. U nedjelju navečer je bilo zagrijavanje, u ponedjeljak ide dalje, a u utorak po pobjedu. Hajmo, Vatreni!" poručili su navijači kod slapova.

I ovaj put za Vatrene samo ponos i podrška. Panama, kažu - nema šanse.

Navijačka groznica u Torontu Foto: DNEVNIK.hr

"Stigli smo prije desetak dana i ostajemo do kraja. U utorak očekujemo više od 20.000 hrvatskih navijača, paklenu atmosferu, veliku pobjedu i siguran odlazak u drugi krug. Hrvatska! Whooo", istaknuo je navijač iz Imotskog Milan Katanušić.

Otvara se i Hrvatska kuća, mjesto druženja hrvatskih navijača.

"Mi Hrvati, mi Hrvati!" odzvanjalo je uz bubnjeve.

Navijačka groznica u Torontu Foto: DNEVNIK.hr

Kao u Dallasu, uoči utakmice na ponos svih ponovno će se vijoriti hrvatska megazastava. U velikoj povorci ulice Toronta okupirat će crveno-bijeli kvadratići. Planirana ruta do stadiona duga je oko jedan kilometar. Put Kanade stižu i izvođači.

"Veliki pozdrav od Slavonia Benda. Nalazimo se u Frankfurtu na aerodromu, uskoro polijećemo, idemo za Toronto. Svi zajedno očekujemo pobjedu naših Vatrenih u sljedećoj utakmici barem visokih 3-0. Radost i veselje s našim navijačima, idemo do kraja. Vidimo se u Torontu i Philadelphiji! Hajmo Hrvatska!" izjavio je Josip Rukavina iz Slavonia Benda.

Navijačkog veselja u Torontu neće nedostajati.

Navijačka groznica u Torontu Foto: DNEVNIK.hr

"Nova TV ispuni nam želju, Nova TV ispuni nam želju! Da nas žene vide na TV-u! Da nas žene vide na TV-u!" zapjevali su navijači u bećarcu.

A najveća je želja i da proslave - pobjedu Vatrenih.