Godinama je prolazio sve provjere, a onda je jedna sitnica sve razotkrila: "Sigurnost putnika nije bila ugrožena"

Bivši pilot Air Canade suočava se sa sedam kaznenih prijava nakon što su kanadske vlasti otkrile da je gotovo 17 godina prevozio desetke tisuća putnika bez potrebne dozvole za upravljanje velikim putničkim zrakoplovima.

Geoffrey Wall uhićen je 1. lipnja nakon istrage koja je pokazala da je između 2009. i 2025. godine bio kapetan na više od 900 domaćih i međunarodnih letova, iako nikada nije stekao dozvolu pilota zrakoplovnog prijevoznika, koja je zakonski potrebna za obavljanje te dužnosti.

"Ova istraga i detalji koji je okružuju izgledaju kao filmski scenarij", rekao je zamjenik načelnika regionalne policije Peela Marc Milinovich na konferenciji za novinare u Ontariju.

Prema navodima policije, Wall se tijekom karijere uspio probiti do pozicije zapovjednika zrakoplova te je gotovo 17 godina upravljao Boeingima 767, 777 i 787. Za to vrijeme zaradio je gotovo tri milijuna kanadskih dolara.

Slučaj je mnoge podsjetio na film "Uhvati me ako možeš" iz 2002. godine, inspiriran stvarnom pričom o Franku Abagnaleu, koji se godinama lažno predstavljao kao pilot, liječnik i odvjetnik.

Istražitelji ističu da Wall nije bio potpuno bez kvalifikacija. Posjedovao je dozvolu komercijalnog pilota tijekom cijele svoje 27-godišnje karijere u Air Canadi, no nikada nije stekao višu licencu potrebnu za upravljanje velikim putničkim zrakoplovima kao kapetan.

"To je slično situaciji u kojoj liječnik opće prakse izvodi operacije mozga. Postoje dodatni zahtjevi i certifikati koji postoje s razlogom", objasnio je Milinovich.

Prema policiji, Wall je navodno krivotvorio dokumentaciju i lažno prikazivao svoje kvalifikacije i poslodavcu i regulatornim tijelima.

Prijevara je otkrivena tek 2025. godine tijekom rutinske provjere pilotskih kvalifikacija, kada su u dokumentaciji uočene nepravilnosti. Air Canada je potom obavijestila regulatorna tijela, nakon čega je pokrenuta istraga pod nazivom "Projekt Ikar". Wall se iste godine umirovio, neposredno prije početka službene regulatorne i kaznene istrage, piše CNN.

Unatoč ozbiljnosti optužbi, Air Canada tvrdi da sigurnost putnika nije bila ugrožena. Iz kompanije navode da svi piloti prolaze obvezne provjere sposobnosti svakih šest mjeseci te godišnje provjere leta s certificiranim inspektorima Transport Canada.

"Sigurnost nije bila ugrožena ovim incidentom jer svi piloti u Air Canadi prolaze stroge periodične provjere svojih sposobnosti", poručili su iz kompanije.

Dodaju ipak da je odgovarajuće licenciranje ključan dio sigurnosnog sustava zrakoplovne industrije te da slučaj shvaćaju iznimno ozbiljno.

Wall se sada suočava sa sedam kaznenih prijava, uključujući prijevaru veću od 5000 kanadskih dolara, izdavanje krivotvorenih dokumenata i posjedovanje krivotvorenih službenih oznaka. Pred sudom bi se trebao pojaviti 29. lipnja 2026. godine.