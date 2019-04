Model Gigi Hadid proslavila je 24. rođendan i pokazala da je i kao djevojčica bila apsolutno preslatka.

Slavna manekenka i Viktorijina anđelica Gigi Hadid, koja se ponosno može svrstati među najljepše i najplaćenije modele svijeta, proslavila je svoj 24. rođendan i ponovno pokazala u kakvu je ljepoticu izrasla.

Gigi ima običaj na svojim društvenim mrežama dijeliti vlastite fotografije iz djetinjstva, a ovom je prilikom još jednom odlučila odati posvetu samoj sebi kao preslatkoj djevojčici.

Gigi je plavokosa sestra još popularnije Belle Hadid, apsolutne vladarice modnih pisti koja pozornost javnosti plijeni svojim izgledom, ali i turbulentnim ljubavnim životom. Iako Bella postaje popularnija i dobiva više angažmana od svoje sestre, Gigi još uvijek slovi kao zvijezda modnog svijeta koja svojom plavokosom pojavom i nježnim crtama lica blista na naslovnicama mnogih modnih časopisa.

Gigi Hadid u usponu na scenu definitivno je pomoglo i njezino podrijetlo - majka joj je slavni model Yolanda Hadid, a otac imućni trgovac Mohamed Hadid.

Na počecima svoje manekenske karijere Gigi se suočila s mnogim izazovima - između ostalog, smatrali su je i predebelom. Kako je bila aktivna sportašica, Gigi je imala izražene mišiće i prema vlastitim riječima "ogromna bedra."

"Imala sam lude mišiće i jela sam kao muško. U to vrijeme zaista me nije bilo briga kako izgledam, samo sam htjela biti sjajna odbojkašica i to mi je jedino bilo važno", rekla je Gigi koja se bavila i jahanjem.

Inače, njezina je mama bivša manekenka koja ju je poticala da se okuša u modelingu. Gigi je još kao dvogodišnja djevojčica krasila kampanje modnog brenda Guessa, a kada se kao djevojka preselila u New York, bilo je samo pitanje vremena kada će puni potencijal kalifornijske djevojke biti prepoznat.

Karijeru počela kao djevojčica

"Ja sam model za koji su svi mislili da će biti tek Guessovo zaštitno lice, kupaće kostime ili krasiti stranice Sports Illustrateda, no onda sam postala zanimljiva i visokoj modi. Cura s bedrima i guzom postala je lice kampanje Toma Forda. I odjednom su ljudi iz svijeta visoke mode poželjeli raditi sa mnom, i to valjda tako ide. Kad prihvatiš sebe onakvu kakva jesi, i drugi te prihvate na isti način", priča Gigi koja i šalje snažnu potuku mladim ženama.

Gigi prema svemu u životu zadržava zdrav i prizemljen stav, pa tako i prema prehrani. Njezin je moto - svega pomalo.

"Moraš pronaći što ti najviše odgovara, bila to hrana bez glutena ili nešto drugo. Ja se osjećam bolje kad svaku drugu večer jedem burger. Treba jesti zdravo i vježbati kako bi se održala forma, ali i pojesti burger kako bi se sačuvao zdrav razum", kaže Gigi.

Nakon što su je smatrali debelom, Gigi se suočila i s kritikama da je premršava, no jedno je sigurno - neovisno o kritičarima, Gigi nastavlja žariti i paliti modnim pistama.