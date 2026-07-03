Ova metoda borbe protiv klimatskih promjena mogla bi izložiti putnike zrakoplova riziku opasnom po zdravlje

Napori da se globalno zagrijavanje uspori odbijanjem sunčeve svjetlosti od Zemlje mogli bi uvesti neočekivan sigurnosni rizik za komercijalno zrakoplovstvo. Novo istraživanje pokazuje da bi ispuštanje sumpora u atmosferu u blizini polova moglo izložiti putnike i zrakoplovne posade na nekim rutama opasnim koncentracijama sumporne kiseline unutar kabina zrakoplova.

S obzirom na to da se očekuje porast globalnih temperatura do čak 3,7 °C do 2100. godine, znanstvenici nastavljaju istraživati solarno geoinženjerstvo kao mogući način smanjenja globalnog zagrijavanja. Vodeći prijedlog uključuje ubrizgavanje sumpora u stratosferu kako bi se oponašao učinak hlađenja velikih vulkanskih erupcija.

Iako bi ispuštanje sumpora u blizini ekvatora omogućilo najjači i najdugotrajniji učinak hlađenja, za to bi bili potrebni novi zrakoplovi sposobni letjeti na visini od 20 kilometara, što je gotovo dvostruko više od dosega današnjih komercijalnih zrakoplova.

Rizik od izloženosti putnika u zrakoplovima

Znanstvenici stoga analiziraju može li se modificiranim Boeingom 777 ili sličnim zrakoplovima ispuštati čestice koje reflektiraju sunčevu svjetlost u blizini polova, gdje se stratosfera spušta na svega 7 kilometara visine. Preklapanje s postojećim polarnim zračnim rutama, međutim, izazvalo je zabrinutost.

"Ako zrakoplovi mogu doći gore kako bi raspršivali sumpor, to je ujedno i područje kroz koje lete putnički zrakoplovi. Zato sam se pitao koliko bi sumporne kiseline putnici i zrakoplovne posade udisali ako bi letjeli kroz te oblake", rekao je za New Scientist Alan Robock sa Sveučilišta Rutgers u New Jerseyju, jedan od autora istraživanja vezanog za to koje je objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters.

Ranije simulacije analizirale su sezonske injekcije od ukupno 12 milijuna tona sumporova dioksida iznad oba pola. Prema atmosferskim modelima, takva količina mogla bi sniziti globalnu temperaturu za 0,6 do 1,0 °C. Robockov tim iskoristio je te rezultate za procjenu razina sumporne kiseline u kabinama zrakoplova.

Većina letova susrela bi se s niskim koncentracijama, no neki bi mogli doseći više od 50 mikrograma po kubičnom metru, što Europska unija klasificira kao opasno po zdravlje. Udisanje spojeva sumpora može nadražiti dišne putove, pogoršati astmu, povećati rizik od moždanog udara te, pri višim koncentracijama, otežati disanje, osobito kod pilota i kabinske posade koja redovito leti polarnim rutama.

Poziv na oprez

"Takva vrsta primjene o kojoj se raspravlja u radu udaljena je nekoliko desetljeća, ako se uopće i dogodi", rekao je za New Scientist Wake Smith s američkog Sveučilišta Harvard, Smith, koji nije sudjelovao u spomenutom istraživanju, dodao je da bi budući sustavi filtracije u zrakoplovima isto tako mogli biti unaprijeđeni kako bi zaštitili putnike.

"Bilo je korisno provesti tu analizu, jer se nitko prije nije time bavio. Riječ je o zanimljivim preliminarnim rezultatima, ali definitivno ne o nečemu što bi bilo presudno. Rizici su očito drugdje“, komentirao je Daniele Visioni sa Sveučilišta Cornell u SAD-u, koji isto tako nije sudjelovao u istraživanju.