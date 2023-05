Veliki požar izbio je u blizini jedne od glavnih moskovskih elektrana. Riječ je o najnovijem misterioznom požaru koji je oštetio ključnu infrastrukturu Rusije.

U blizini elektrane Dzerzhinsky u jugoistočnom predgrađu Moskve navodno je izgorjelo područje od oko 2500 četvornih metara.

VIDEO/FOTO Apokaliptične scene na Krimu: Plameni jezici i stup gustog dima iznad luke i grada nakon napada dronom

Somewhere near #Moscow there is a nice fire. Something is burning in the area of the #Dzerzhinsk thermal power plant 🔥🔥🔥🤩🤩🤩#RussiaOnFire pic.twitter.com/9ZxsX4vsq8