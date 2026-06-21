FOTO/VIDEO Alarm u Grčkoj, invazivna riba širi se vodama: Prijeti ribolovu i kupačima, njezin ugriz može biti koban

Agresivna i otrovna riba, srebrnopruga napuhača, koja nije dio izvorne morske faune Sredozemlja, proširila se grčkim vodama i prijeti ribolovu, ali i kupačima jer se pojavljuje i u plićaku.

Invazivna riba uočena je i u Hrvatskoj, a kako smo ranije pisali, konzumacija te vrste može biti fatalna, dok njezina snažna čeljust ugrizom može izazvati ozljede.

Srebrnopruga napuhača ulovljena na Kreti - 4 Foto: Afp

U nedavnom istraživanju međunarodnog znanstvenog časopisa Geosciences, srebrnopruga napuhača uvrštena je među sto najopasnijih invazivnih vrsta u Europi te je opisana kao opasan morski predator koji svojom prisutnošću narušava ekosustave. Njezino tijelo sadrži smrtonosni neurotoksin tetrodotoksin, koji se ne razgrađuje kuhanjem i iznimno je opasan za ljudsko zdravlje.

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"Pojava tih vrsta eksponencijalnom brzinom u Sredozemlju čini se povezanom s klimatskim promjenama i porastom temperature sredozemnih voda", rekao je Drosos Koutsoumpas, profesor na Odjelu za oceanografiju i morske bioznanosti Sveučilišta Egej. Istodobno je prekomjerni izlov označio kao važan čimbenik u širenju srebrnoprugih napuhača.

Na pitanje napadaju li srebrnoprugih napuhače kupače, morski biolog i osnivački član Grčkog opservatorija za bioraznolikost Christos Taklis istaknuo je da ne napadaju ljude, a da se većina zabilježenih "napada" pripisuje pokušajima kupača da ih maze i hrane u plitkoj vodi.

Ipak, Taklis primjećuje da se ta riba u posljednje dvije godine ponaša agresivnije. "To se temelji na njezinu širenju i nedostatku predatora u ekosustavu koji bi ograničili njezino razmnožavanje. Zbog toga primjećujemo promjene u njezinu ponašanju, veličini i težini", rekao je.

Što ako vas ugrize?

Zdravstveni odjel Grčkog Crvenog križa objavio je upute u slučaju ozljede izazvane ugrizom srebrnoprugih napuhača.

"Srebrnopruga napuhača sadrži snažan neurotoksin, tetrodotoksin, zbog kojeg je njezina konzumacija iznimno opasna. Budući da se raspored toksina u tijelu ribe razlikuje, nijedan njezin dio ne smatra se sigurnim za jelo. Iako ugriz srebrnoprugih napuhača nije otrovan, njihove izrazito snažne čeljusti, nalik kljunu, mogu izazvati teške ozljede i jako krvarenje", poručili su.

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Preporučuje se čišćenje rane obilnom količinom vode i sapuna te pritisak na mjesto krvarenja gazom ili čistom tkaninom. Ako je krvarenje jako, potrebno je održavati neprekidan pritisak na ranu i držati ozlijeđeni dio tijela podignutim.

Kupači bi odmah trebali potražiti liječničku pomoć jer bi, zbog dubine rane, mogli trebati serum protiv tetanusa i šivanje.

Prave goleme probleme

Širenje srebrnoprugih napuhača ribarima nanosi veliku gospodarsku štetu. Svojim snažnim zubima ta riba grize ribolovnu opremu i uništava alate poput štapova i najlona, a istodobno trga mreže u kojima se nalazi velik broj riba.

Srebrnopruga napuhača ulovljena na Kreti - 3 Foto: Afp

Srebrnopruga napuhača proždire i komercijalne vrste, poput sipa, hobotnica i lignji, čime ribarima oduzima ulov.

"Zasad ne postoji državna potpora ribarima", rekao je za Ef.Syn Aristotelis Kolios, ribar iz Marmarija. Kako je naveo, srebrnoprugih napuhače uništavaju njegove mamce i trgaju mreže njegovih kolega. "Postoje velike gospodarske štete, ali ribari ne mogu ograničiti svoje aktivnosti na moru. Problem je golem i ne postoji 'odgovor' na pitanje širenja".

Mjere potpore

Budući da će se prisutnost i širenje srebrnoprugih napuhača u grčkim vodama, prema studiji iz časopisa Geosciences, nastaviti do 2035. godine, stručnjaci pozivaju državu da poduzme mjere.

Srebrnopruga napuhača ulovljena na Kreti - 2 Foto: Afp

"Trebalo bi donijeti mjere potpore profesionalnim ribarima, osobito onima koji se bave malim, tradicionalnim ribolovom, a ljudi ne bi smjeli konzumirati tu otrovnu ribu", naglašava Koutsoumpas.

"Ograničavanje njezina širenja na područjima poput Krete nemoguće je. Pokušaji ograničavanja vrsta koje prijete ekosustavima moraju početi već pri prvom upozorenju - u slučaju srebrnoprugih napuhača to je bilo 2005. godine!", naglasio je Taklis.