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FOTO Stravični prizori nakon potresa u Venezueli: Spasioci pretražuju ruševine

Piše Hina, I. H., 25. lipnja 2026. @ 07:49 komentari
Potres u Venezueli - 5
Potres u Venezueli - 5 Foto: Profimedia
Potresi su pogodili sjeverni dio Venezuele.
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