FOTO Stravični prizori nakon potresa u Venezueli: Spasioci pretražuju ruševine

U dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

"U ovom trenutku primili smo informacije po kojima su 32 osobe poginule, a više je od 700 ozlijeđenih", kazala je Rodriguez u poruci naciji.

Potres u Venezueli - 4 Foto: Profimedia

Potres u Venezueli - 6 Foto: Profimedia

Dodala je da su se deseci zgrada srušili te da spasioci pretražuju ruševine.

Potres u Venezueli - 1 Foto: Profimedia

Potres u Venezueli - 2 Foto: Profimedia

Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guariji, koja se nalazi blizu glavnoga grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.

Potres u Venezueli - 3 Foto: Profimedia

Potres u Venezueli - 7 Foto: Profimedia

Potresi su pogodili sjeverni dio Venezuele, zapadno od Caracasa.

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