Izvanredno stanje
FOTO Stravični prizori nakon potresa u Venezueli: Spasioci pretražuju ruševine
Piše Hina, I. H.,
25. lipnja 2026. @ 07:49
Potresi su pogodili sjeverni dio Venezuele.
U dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili Venezuelu poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
PAŽNJA!
Provjerite police: Zbog toksične tvari iz prodaje se povlači jedna vrsta riže
uživo
Proglašeno izvanredno stanje
Dva razorna potresa rušila zgrade, raste broj mrtvih: "Ovaj je bio užasan!"
VISOKE TEMPERATURE
Vrućine ne popuštaju, liječnici šalju jasan apel građanima: "Preporučujemo da se ne konzumira alkohol"
"U ovom trenutku primili smo informacije po kojima su 32 osobe poginule, a više je od 700 ozlijeđenih", kazala je Rodriguez u poruci naciji.
Potres u Venezueli - 4
Foto:
Profimedia
Potres u Venezueli - 6
Foto:
Profimedia
Dodala je da su se deseci zgrada srušili te da spasioci pretražuju ruševine.
Potres u Venezueli - 1
Foto:
Profimedia
Potres u Venezueli - 2
Foto:
Profimedia
Naglasila je da i dalje nema podatke o državi Guariji, koja se nalazi blizu glavnoga grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.
Potres u Venezueli - 3
Foto:
Profimedia
Potres u Venezueli - 7
Foto:
Profimedia
Potresi su pogodili sjeverni dio Venezuele, zapadno od Caracasa.
Galerija
8
8
8
8