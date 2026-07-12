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FOTO Pastor kojeg zovu Trumpovim prevarantom obilazio Kosovo, susreo se i s Vučićem: Godinama ga prati niz skandala

PišeK. Č., 12. srpnja 2026. @ 22:03 komentari
Mark Burns, patrijarh Porfirije
Mark Burns, patrijarh Porfirije Foto: Platforma X
Iza javnog djelovanja Marka Burnsa stoji niz kontroverzi i lažnih tvrdnji iz biografije koje je ranije razotkrio CNN.
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