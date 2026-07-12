FOTO Pastor kojeg zovu Trumpovim prevarantom obilazio Kosovo, susreo se i s Vučićem: Godinama ga prati niz skandala

Američki pastor Mark Burns, koji se predstavlja kao neformalni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za duhovna pitanja, tijekom proteklog je vikenda sa srpskim patrijarhom Porfirijem obilazio manastire na Kosovu. Sastao se i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kojeg je nazvao "duhovnim diplomatom".

Sve to možda ne bi izazvalo toliku pozornost da Burnsa u Sjedinjenim Američkim Državama već godinama ne prate kontroverze zbog neistinitih tvrdnji iz njegove službene biografije.

"Patrijarh Porfirije i pastor Burns stigli u Pećku patrijaršiju", objavljeno je 5. srpnja na službenom profilu Informativne službe Srpske pravoslavne crkve na Instagramu.

Патријарх Порфирије и пастор Бернс стигли у Пећку Патријаршију



Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије је стигао 5. јула 2026. године у вечерњим часовима, заједно са пастором др Марком Бернсом, саветником за духовна питања председника Сједињених Америчких Држава г. Доналда… pic.twitter.com/wjHm77TqWA — Информативна служба Српске Православне Цркве (@Infosluzbaspc) July 5, 2026

Nakon te objave na društvenim mrežama oglasili su se brojni građani i teolozi kojima je Burns bio poznat odranije, ponajprije zbog tvrdnji o njegovoj spornoj biografiji.

Svi navodi o prijevarama, pa čak i Burnsovo javno priznanje da je lagao, nisu spriječili sam vrh SPC-a da s pastorom "paradira" Kosovom i obilazi manastire, dok ga u obilazak osobno vodi srpski patrijarh Porfirije, piše Ana Marković za Novu.rs.

Tko je pastor Burns?

Pastor Burns rođen je 21. rujna 1979. godine u saveznoj državi Južnoj Karolini. Otac mu je bio svećenik, a u mladosti se bavio američkim nogometom. U američkoj javnosti opisuju ga kao "svećenika, televizijskog propovjednika i konzervativnog političara".

Burns u službenoj biografiji naglašava i zvanje "motivacijskog govornika". Bio je uhićen čak četiri puta, triput je bezuspješno pokušao završiti fakultet, a automobili su mu više puta oduzimani zbog neotplaćenih kredita, pa je na posao u McDonald's odlazio biciklom.

Suosnivač je i glavni pastor crkve Harvest Praise & Worship Center u Južnoj Karolini. Jedan je od osnivača i direktor kršćanske televizijske mreže The NOW Television Network.

Kasnije je postao i osnivač "duhovnih diplomata", predstavljajući ih kao "globalnu mrežu pastora, svećenika, imama, rabina i vjerskih lidera koji zalaze ondje gdje politika više ne dopire", ali koji "ne predstavljaju vlade, nego savjest čovječanstva". Među njih je, očito i bez jasnog obrazloženja, uvrstio i predsjednika Vučića.

Bio je vrlo aktivan u Trumpovoj prvoj izbornoj kampanji 2016. godine, kada se proslavio energičnim govorima i televizijskim nastupima. Više puta kandidirao se za Kongres, posljednji put uz Trumpovu potporu 2024. godine, ali nijedanput nije izabran.

Burns je još od 2016. godine u SAD-u poznat kao "Trumpov prevarant", koji je u svojoj službenoj profesionalnoj biografiji naveo više spornih tvrdnji. Kada su tijekom te izborne godine u intervjuu na CNN-u od njega pokušali dobiti odgovore i suočili ga s očitim neistinitim tvrdnjama iz njegove službene biografije, napustio je studio te televizije.

Što piše u lažnoj biografiji?

Burns je tada aktivno sudjelovao kao volonter u kampanji Donalda Trumpa, a njegove sporne tvrdnje odnosile su se na vojnu službu, studij i članstvo u afroameričkim udruženjima. Tvrdio je da je šest godina služio u pričuvnom sastavu američke vojske, iako je vojska za CNN potvrdila da nije bio ni u aktivnoj ni u pričuvnoj službi, nego samo pripadnik Nacionalne garde Južne Karoline.

Također je tvrdio da je stekao diplomu prvostupnika znanosti na Sveučilištu North Greenville, iako je ondje studirao samo jedan semestar i nikada nije diplomirao, što je Burns poslije i priznao u intervjuu za CNN.

Čak ni pretežno afroameričko bratstvo Kappa Alpha Psi, za koje je tvrdio da je njegov član, nije imalo nikakve podatke o njemu. Burns je tada za CNN rekao da je tek započeo proces pridruživanja, ali ga očito nikada nije završio.

Na optužbe CNN-a da je izmislio veći dio svoje profesionalne biografije Burns se branio tvrdnjom da su neistiniti podaci na njegovoj internetskoj stranici posljedica hakiranja. Međutim, nakon detaljne istrage dokazano je da njegova stranica nikada nije bila hakirana.

Nakon što je "stjeran u kut", Burns je poslije priznao da je lagao o svojem obrazovanju te se čak i ispričao. Ipak, nije propustio dodati da ga dio javnosti napada zato što je "crnac koji podržava Donalda Trumpa za predsjednika". Naveo je i da je biografiju "malo pojačao" kako bi ga ozbiljnije shvaćali kao mladog svećenika.

U spomenutom intervjuu 2016. godine Burns je napustio studio nakon što je voditelju više puta ponovio da je pristao govoriti neslužbeno, a da su ga oni "navukli" te da ga svojim "istraživačkim novinarstvom" zapravo namjeravaju uništiti i manipulirati informacijama. Potom je ustao i izašao usred snimanja.

Podatke iz svoje lažne biografije Burns je iznosio i tijekom vatrenih govora na republikanskim konvencijama u sklopu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa. Naime, prije kampanje 2016. godine za Burnsa, kako navode američki mediji, nitko nikada nije čuo.