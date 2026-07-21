FOTO Slovenac je mirno kupovao, a onda je na blagajni uslijedio šok: U kolicima ga je čekao prizor iz noćne more

Kupac David Šmigoc svoje je iskustvo podijelio na društvenim mrežama, gdje je opisao kako je nesvjesno po trgovini u Sloveniji vozio skrivenu suputnicu omotanu oko okvira kolica.

"Napravio sam pravi spektakl u trgovini u Murskoj Soboti, gdje sam nesvjesno vozio svoju skrivenu prijateljicu po trgovini oko 20 minuta, a na kraju, kada sam već htio uzeti vrećicu na blagajni, upozorila me: Evo me'", napisao je.

Odmah je obavijestio djelatnike trgovine, nakon čega je reagiralo osiguranje. Zaštitar je uklonio kolica iz prodajnog prostora i prebacio ih na sigurno mjesto. Kupac je pritom predložio da se pozove djelatnik trgovine za kućne ljubimce kako bi se zmija sigurno zbrinula.

Još nije poznato kako je zmija završila u kolicima koja se nalaze na otvorenom ispred trgovačkog centra, piše Dnevnik.si.

Iz trgovine su potvrdili da se incident dogodio te naveli kako su kontaktirali Društvo egzotičnih životinja Pepson'n i postupili prema njihovim uputama kako bi životinja bila sigurno vraćena u prirodu.

Prema njihovim riječima, radilo se o mladoj bjelouški, neotrovnoj zmiji koja je karakteristična za ovo područje i ne predstavlja opasnost za ljude.

Nakon incidenta u trgovini su dodatno pregledali sva kolica za kupnju te poručili kako ih redovito kontroliraju više puta dnevno kako bi spriječili slične situacije.

Ispričali su se kupcu zbog neugodnog iskustva i zahvalili mu što je odmah prijavio neobičan događaj. Ujedno su pozvali sve kupce da u slučaju bilo kakve neuobičajene situacije odmah obavijeste zaposlenike ili zaštitare kako bi se moglo pravovremeno reagirati.