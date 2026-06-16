FOTO Grupa mladih osnovala novu "državu" između Hrvatske i Srbije: Ima svoje putovnice, zastavu, registracije...

"Kao tinejdžer osnovao sam vlastitu državu i čak sam bio pozvan govoriti pred Ujedinjenim narodima, i to sa 17 godina", rekao je Wyatt Baek, jedan od mladih osnivača Gaple, samoproglašene države na Dunavu između Hrvatske i Srbije.

Gapla se prostire na 205 hektara zemlje, a njezini osnivači tvrde da na nju "nitko ne polaže pravo".

Teritorij Gaple (označenen plavo) Foto: Government of the Federated States of Gapla

Baek, međutim, nikada nije bio na teritoriju koji naziva svojom državom. Unatoč tome, Gapla već ima putovnice, registarske oznake, zastavu i službenu internetsku stranicu. Ima i službeno ime: Federalna država Gapla.

Na stranici te samoproglašene države piše da Gapla želi poticati "mir i harmoniju" među narodima te postati "moderna i inovativna nacija".

Osobni dokumenti Foto: Government of the Federated States of Gapla

O neobičnom projektu piše njemački Süddeutsche Zeitung, koji podsjeća da mikrodržave nisu nova pojava. Kroz povijest su nastajale kao umjetnički projekti, političke provokacije, filozofske igre, ali i kao pokušaji stvaranja prostora izvan uobičajenih državnih pravila.

Nisu jedini

U blizini Gaple nalazi se i Liberland. Osnovan je 2015. godine, a na svojoj se stranici opisuje kao "najslobodnija zemlja na svijetu". Ondje je za državljanstvo potrebno ulagati u posebnu kriptovalutu.

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Ni Liberland ni Gapla nisu međunarodno priznati. Problem se veže uz neriješeno pitanje granice između Hrvatske i Srbije na Dunavu. Obje države granicu povezuju s rijekom, ali se ne slažu oko njezina točnog položaja, osobito zato što je Dunav tijekom vremena mijenjao tok. Zbog toga su nastala područja na koja pravo polažu obje države ili, prema tumačenjima osnivača mikrodržava, nijedna.

"Vlada Gaple nije odgovorna za bilo kakve ozljede ili gubitke nastale tijekom posjeta Gapli. To uključuje i postupanja hrvatske granične policije, za koju se navodi da je agresivna i neprijateljski nastrojena prema posjetiteljima Gaple, čak i kada je posjet potpuno zakonit", stoji na službenoj stranici.

Za projekte poput Gaple i Liberlanda stvarni teritorij sve je manje važan. On više služi kao simbolična potvrda ideje, dok se sama "država" gradi na internetu, u grupnim chatovima, na Discordu i Redditu.

Gapla ima i svoju kriptovalutu, iako se njezini osnivači ograđuju od ulaganja i tvrde da ih prije svega zanimaju ideje, a ne novac. Baek kaže da im se javila i tvrtka MrBeasta, najpoznatijeg youtubera na svijetu, s pitanjem kako se može uključiti, no priznaje da ni sam ne zna što bi odgovorio.