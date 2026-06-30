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ZASTRAŠUJUĆA POGREŠKA

Kako roditelj može zaboraviti dijete u vrućem autu? Ovaj tekst dobio je Pulitzera i svatko ga treba pročitati

Piše V. S., 30. lipnja 2026. @ 11:53 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Svaki slučaj ima svoj jezivi potpis, ali smrt djece u pregrijanom automobilu događa se češće nego što mnogi misle. Pulitzerom nagrađeni tekst analizira što se to dogodi u ljudskom mozgu da inače brižni roditelji puni ljubavi naprosto zaborave na svoje dijete u vrućem autu i ono umre. Ovakve tragedije zastrašujuća su pogreška, no jesu li zločin?
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