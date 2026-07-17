Europski automobilski div zaposlio 100 ovaca dok se sprema za masovna otpuštanja ljudi

Volkswagen je u Poljskoj pokrenuo neobičan projekat u kojem glavnu ulogu nemaju ljudi.

Riječ je o agrovoltaičnom projektu koji Volkswagen Poznanj realizira zajedno s kompanijom Quanta Energy u tvornici u poljskom gradu Vžesnja. Ideja je da se na istom prostoru spoje proizvodnja obnovljive energije, stočarstvo i znanstvena istraživanja.

Solarna elektrana ima instaliranu snagu od 18,3 megavata i ubraja se među najveće industrijske fotonaponske sisteme u Europi. Godišnje proizvodi dovoljno električne energije da pokrije oko četvrtinu potreba Volkswagenove tvornice u Vžesnji, piše Notes from Poland.

Umjesto kosilica, kompanija je odlučila vegetaciju održavati prirodnim putem. Zbog toga je na lokaciju dovedeno 100 ovaca autohtone poljske rase Velikopoljska, koje slobodno pasu među više od 31.000 solarnih panela.

Njihov zadatak je da održavaju travu ispod tisuća solarnih panela, čime kompanija istovremeno proizvodi električnu energiju, smanjuje troškove održavanja i doprinosi očuvanju prirode.

Trava se na ovaj način održava na odgovarajućoj visini bez upotrebe specijalizirane mehanizacije, dok paneli životinjama pružaju hlad i zaštitu od kiše, jakog sunca i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Volkswagen priprema za značajno smanjenje broja zaposlenih.

No, osim proizvodnje energije, projekt ima i znanstvenu dimenziju. Istraživači sa Sveučilišta u Poznanju prate kako prisutnost ovaca utječe na bioraznolikost, kvalitetu zemljišta, mikroklimu i dobrobit životinja, kako bi procijenili može li ovakav model postati primjer održivog upravljanja velikim solarnim elektranama.