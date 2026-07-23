SAD izdao globalno upozorenje svojim građanima, Trump o udaru na Iran: "Sve je spremno, blizu sam odluke"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je vrlo blizu odluke o pokretanju masovnog napada na Iran, opsežnijeg od svih dosadašnjih udara u višemjesečnom sukobu s Teheranom.

"Razmatram masovni napad. Veći nego ikada prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to", rekao je Trump u razgovoru za portal Axios.

Trumpove prijetnje stižu u trenutku kada su cijene nafte ponovno skočile iznad simbolične granice od 100 dolara po barelu sirove nafte Brent, uz naznake da bi mogle ići još više.

Iako je priznao da bi takav potez imao ozbiljne posljedice, naglasio je da konačna odluka još nije donesena. Dodao je i kako bi se Izrael "pridružio za dvije minute ako to zatraži", ali i poručio: "Nikoga ne trebamo."

Eskalacija u Crvenom moru i globalno upozorenje SAD-a

Novi val eskalacije uslijedio je nakon što su Huti, koje podržava Teheran, napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Trump je zbog toga zaprijetio "teškom vojnom kaznom" i Hutima i Iranu.

Reuters prenosi kako je Iran prebacio pripadnike Revolucionarne garde i vojnu opremu u Jemen, pozivajući Hute na blokadu strateški ključnog prolaza Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi oko 12 posto svjetske trgovine. Zbog napada i proglašene blokade, brodovi već preusmjeravaju svoje rute, što stvara dodatni pritisak na globalno tržište energenata.

Zbog opće opasnosti oglasio se i američki State Department izdavanjem globalnog upozorenja (Worldwide Caution) za sve svoje građane. Američkim državljanima širom svijeta savjetuje se pojačan oprez zbog napetosti na Bliskom istoku i opasnosti od nepredvidive eskalacije. Upozorava se na moguće otkazivanje letova, zatvaranje zračnih prostora te napade na američka diplomatska predstavništva, tvrtke i objekte izvan same regije, piše The Guardian.

Dopisnik Dnevnika Nove TV Ivica Puljić također javlja da se među dopisnicima iz Bijele kuće priča da se sprema veliki napad SAD-a na Iran.

Glavni tajnik UN-a António Guterres upozorio je Vijeće sigurnosti da je Bliski istok na "rubu nezamislivog".

"Situacija izmiče kontroli. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću", upozorio je Guterres.

Pritisak na Trumpa i protivljenje u Kongresu

Sukob s Iranom izuzetno je nepopularan u SAD-u, a Trumpovi rejtinzi u anketama bilježe oštar pad. Dodatni udarac predsjedniku zadao je i Zastupnički dom američkog Kongresa, koji je za dlaku izglasao rezoluciju kojom se traži obustava američkih vojnih akcija u Iranu.

Kao mjera opreza, Velika Britanija privremeno je povukla diplomatsko osoblje iz Irana, dok je Njemačka najavila povlačenje dva vojna broda iz Crvenog mora.