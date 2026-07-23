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SAD izdao globalno upozorenje svojim građanima, Trump o udaru na Iran: "Sve je spremno, blizu sam odluke"

PišeD. Z., 23. srpnja 2026. @ 22:28 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Trump najavljuje masovni udar na Iran, SAD izdao globalno upozorenje građanima, a nafta prešla 100 dolara.
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