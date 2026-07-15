Veliki skandal u Ukrajini: Skladište streljiva bilo uz kuće, šef vojne industrije podnio ostavku

Generalni direktor ukrajinskog državnog obrambenog konglomerata Ukroboronprom, Herman Smetanin, napustio je dužnost samo nekoliko dana nakon što je ruski raketni napad izazvao eksploziju skladišta streljiva u Višnevu, nedaleko od Kijeva. U eksploziji je uništeno gotovo pet ulica, a oštećeno je oko 280 kuća.

Smetanin je odlazak potvrdio objavom na društvenim mrežama, ne navodeći razloge ostavke. No, njegov odlazak uslijedio je nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski javno prozvao odgovorne zbog nezakonitog skladištenja oružja i streljiva u neposrednoj blizini stambenih objekata.

Skladište, koje je pripadalo jednom od poduzeća u sastavu Ukroboronproma, pogođeno je 6. srpnja tijekom velikog ruskog napada na Kijevsku oblast. Iako je projektil ispalila Rusija, ukrajinske vlasti ističu da se streljivo nije smjelo nalaziti na toj lokaciji.

"Postojala je izravna zabrana toga, i prema zakonu i prema odluci Stožera vrhovnog zapovjednika, i sve je to prekršeno", rekao je predsjednik Zelenski.

Nakon tragedije Ukroboronprom je smijenio direktore dviju državnih tvrtki te još nekoliko odgovornih dužnosnika, dok je Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) pokrenula istragu protiv osoba koje su dopustile skladištenje streljiva uz naseljeno područje. Iz kompanije su poručili da će svi odgovorni snositi kaznenu odgovornost, piše Euromaidan.

Zelenski je naglasio kako odgovornost neće stati samo na razini pojedinih poduzeća.

"Riječ je o velikom sustavu koji okuplja desetke poduzeća, a jedno od njih upravljalo je skladištem u Višnevu", rekao je.

Smetanin je Ukroboronprom vodio u dva mandata. Prvi put imenovan je 2023. godine, nakon čega je obnašao dužnost ministra za strateške industrije Ukrajine. Na čelo obrambenog konglomerata vratio se prošle godine, a sada ga ponovno napušta u trenutku kada ukrajinska obrambena industrija igra ključnu ulogu u obrani zemlje.

Napad na Višnevo bio je dio jednog od najvećih ruskih zračnih napada na Kijev posljednjih mjeseci. Ruske snage ispalile su desetke projektila i više od 350 dronova, uključujući balističke projektile. U napadu je poginulo najmanje 11 ljudi, dok je protuzračna obrana presrela većinu ciljeva, ali nije uspjela zaustaviti nijedan balistički projektil.