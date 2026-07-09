Maloljetnom Hrvatu zakazao pištolj, a onda je izvadio nož. Dvije djevojčice u bolnici: "Zaprepašteni smo"

Gimnazija Welfen u Schongauu u Gornjoj Bavarskoj bila je u srijedu poprište krvavog napada. U prostoru škole teško su ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje. Ipak, nisu u životnoj opasnosti.

Osumnjičeni je nakon napada uhićen. Prema riječima bavarskog ministra unutarnjih poslova Joachima Herrmanna, riječ je o šesnaestogodišnjem Hrvatu koji živi s roditeljima.

Neki od učenika iz neposredne su blizine doživjeli kako je bivši učenik gimnazije ušao u školski prostor te ispalio hitac iz pištolja i zatim, kada je oružje zakazalo, nožem nasrnuo na dvije 13-godišnjakinje.

Učenice su pritom bile tako teško ozlijeđene da je jedna od njih morala biti helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu.

"Zaprepašten sam ovim strašnim krvavim napadom", rekao je bavarski ministar Herrmann. Dodao je kako mu je drago što, prema sadašnjim saznanjima, nema poginulih. Herrmann je odbacio glasine da su možda bila dva počinitelja. "Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje", rekao je Herrmann.

Prema Herrmannovim riječima, kako prenosi novinska agencija dpa, uhićeni osumnjičenik u prošlosti je bio na psihijatrijskom liječenju. Još nije poznato je li između napadača i dviju teško ozlijeđenih djevojaka postojala bilo kakva veza. Herrmann je rekao da za to zasad nema nikakvih naznaka, prenosi Deutsche Welle.

"U ovim teškim trenucima svi smo zajedno. Školska zajednica i obitelji sada trebaju vrijeme, snagu i potporu kako bi se nosili s onim što se dogodilo. Hvala svima koji sada pomažu i pružaju potporu jedni drugima. Takvo zajedništvo u kriznim situacijama obilježje je naše zemlje", rekao je bavarski premijer Markus Soder.