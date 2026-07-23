Osumnjičeni za nestanak Maddie McCann opet divlja na slobodi: Sukobio se s policijom

Christian Brueckner, glavnoosumnjičeni za nestanak djevojčice Madeleine McCann koji nikada nije službeno optužen za taj zločin, ponovno je pod okriljem istrage nakon što je fizički napao policajce ispred jednog njemačkog supermarketa.

Incident se dogodio 6. lipnja u Kielu, gradu u kojem se Brueckner nalazi pod 24-satnim nadzorom otkako je u rujnu pušten iz zatvora. Prema pisanju časopisa Der Spiegel, sukob je izbio nakon što je 49-godišnji osuđeni silovatelj i pedofil mobitelom počeo fotografirati policajce.

Kad su ga službenici tražili da im preda telefon, on je to odbio, nakon čega je izbila tučnjava u kojoj je jedan policajac ozlijeđen. Ovo nije jedini izgred otkako je na slobodi - lokalna policija istraživala ga je i zbog tučnjave s jednim muškarcem u travnju, piše Telegraph.

Christian Brueckner Foto: Afp

Britanska policija želi ga pred sudom do 20. obljetnice nestanka

Brueckner, koji ima bogat kazneni registar za seksualne zločine, krađe, trgovinu drogom i zlostavljanje djece, krajem 2024. godine oslobođen je optužbi za niz drugih silovanja u Portugalu. Međutim, njemački tužitelji još od 2020. tvrde da imaju "konkretne dokaze" koji ga povezuju s nestankom trogodišnje Maddie McCann u svibnju 2007. godine.

Londonski Metropolitan Police (Scotland Yard) pojačava pritisak kako bi Bruecknera doveo na suđenje u Veliku Britaniju prije 20. obljetnice djevojčičinog nestanka sljedeće godine. Ipak, njemački ustav zabranjuje izručenje vlastitih državljana zemljama izvan Europske unije, što bi moglo izazvati ozbiljan diplomatski i pravni spor između Londona i Berlina.

U slučaju odbijanja izručenja, britanski istražitelji poručuju kako će učiniti sve da mu se sudi u Njemačkoj ili Portugalu. Brueckner, koji se od izlaska na slobodu stalno seli po Njemačkoj, i dalje negira bilo kakvu povezanost s nestankom malene Maddie.