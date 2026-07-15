Dobrovoljni vatrogasac priznao da je sudjelovao u izazivanju požara: Kolege zaprepašteni

Razorni požar koji pustoši šumu Fontainebleau jugoistočno od Pariza, prema dosadašnjim je spoznajama izazvan namjerno ili ljudskom nepažnjom. Zbog sumnje na izazivanje požara privedeno je šest osoba, a među njima je i jedan dobrovoljni vatrogasac.

Četiri osobe zadržane su u pritvoru zbog sumnje da su namjerno izazvale požare, uključujući dobrovoljnog vatrogasca, priopćilo je tužiteljstvo.

Nakon što je suočen s dokazima prikupljenima tijekom istrage zbog izazivanja požara i ugrožavanja ljudskih života, priznao je da je upaljačem i benzinom zapalio suhe grančice u mjestu Arbonne-la-Forêt, zapadno od Fontainebleaua. Riječ je o mladiću rođenom 2007. godine, dobrovoljnom vatrogascu iz Fontainebleaua, koji do sada nije bio kazneno evidentiran.

Požar još nije u potpunosti stavljen pod nadzor, a gašenje otežavaju suho tlo i vjetar, javlja TF1 Info, a dosad je izgorjelo više od 2000 hektara šume.

Kolege vatrogasci zaprepašteni

Vatrogasno-spasilačka služba departmana Seine-et-Marne (SDIS 77) izrazila je duboku zaprepaštenost cijelim slučajem nakon priznanja dobrovoljnog vatrogasca te su u priopćenju istaknuli da je dobrovoljni vatrogasac odmah suspendiran.

"Bude li potvrđeno, predstavljat će izdaju stanovništva koje štitimo i težak udarac na temeljne vrijednosti na kojima počiva poziv vatrogasca”, poručili su i dodali da neće davati daljnje komentare o slučaju.

Drugi mladić, također rođen 2007. godine i bez kaznene evidencije, priznao je da je nehotice izazvao požar bacivši opušak cigarete pokraj fazanerije u Fontainebleauu, na području konjičkog stadiona Grand Parquet.

Državno odvjetništvo naglašava da nije utvrđena nikakva povezanost između dvojice osumnjičenika, kojima je pritvor produljen. U pritvoru se nalazi i treća osoba, a riječ je o muškarcu rođenom 1975. godine, koji dosad nije bio poznat pravosuđu. Istraga je i dalje u tijeku.

Velika solidarnost

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez potvrdio je na društvenoj mreži X da su požari u Fontainebleauu stavljeni pod nadzor, ali je upozorio da će potpuno gašenje požara potrajati još nekoliko dana.

Požari su prisilili oko 1000 ljudi u Fontainebleauu i okolici da napuste svoje domove.

Ministar je uputio iskrenu zahvalnost svima koji su sudjelovali u gašenju u posebno teškim okolnostima, a posebno je pohvalio rad policije i žandarmerije, zahvaljujući kojem je u vrlo kratkom roku privedeno više osoba osumnjičenih za izazivanje požara.

Dok se vatrogasci i dalje bore s požarom, u Fontainebleauu je zavladala velika solidarnost. Stanovnici, trgovci i poljoprivrednici udružili su snage kako bi pomogli vatrogascima te im dostavljaju hranu, piće i drugu potrebnu opremu tijekom višednevne borbe s vatrom.