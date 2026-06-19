Dječak (3) bačen među krokodile, a onda je vlasnica ZOO-a učinila nešto što nitko nije očekivao

Trogodišnji dječak nalazi se u kritičnom, ali stabilnom stanju nakon što je bačen u nastambu s krokodilima u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Cambridgeshireu.

Policija je uhitila 30-godišnjeg muškarca pod sumnjom na pokušaj ubojstva te ističe kako ne vjeruje da su osumnjičeni i dijete bili u bilo kakvom međusobnom odnosu.

Prema navodima svjedoka, dječaka je iz ograđenog prostora spasila Tracey Johnson, supruga vlasnika zoološkog vrta i jedna od osoba koje upravljaju objektom. Mještani tvrde da je Johnson skočila u nastambu kako bi pomogla djetetu nakon incidenta koji se dogodio nešto prije 13:30.

Dječak je s teškim ozljedama hitno prevezen u bolnicu Addenbrooke, gdje mu se pruža liječnička pomoć. Policija je priopćila da je riječ o iznimno traumatičnom događaju te da posebno obučeni službenici pružaju podršku obitelji dječaka.

Detektivska inspektorica Verity McCann iz policije Cambridgeshirea izjavila je da istražitelji razgovaraju sa svim osobama koje su se u trenutku incidenta nalazile u zoološkom vrtu, piše Daily Mail.

"U ovoj fazi razgovaramo s ljudima koji su bili u zoološkom vrtu u vrijeme ovog uznemirujućeg incidenta kako bismo bolje razumjeli okolnosti. Ne vjerujemo da se uhićeni muškarac i dijete poznaju", rekla je McCann.

Uprava zoološkog vrta izrazila je suosjećanje s dječakom i njegovom obitelji.

"Naše misli i molitve su s dječakom i njegovom obitelji nakon incidenta. Iz poštovanja prema obitelji, naš zoo ostat će zatvoren do daljnjega", poručili su Andy i Tracey Johnson.

Na mjesto događaja upućene su brojne hitne službe, uključujući vozila hitne pomoći te helikopter zračne hitne pomoći Magpas. Dijete je potom prevezeno u bolnicu.

Stanovnici okolnog područja opisali su veliku prisutnost policije i hitnih službi. Jedan susjed zoološkog vrta rekao je kako je čuo brojne sirene prije dolaska helikoptera hitne pomoći.

Lokalni stanovnici ističu kako ih je incident šokirao, posebno zbog sigurnosnih mjera koje postoje oko nastambe s krokodilima. Mike Annicelli, koji živi u blizini zoološkog vrta i ranije ga je posjećivao, rekao je da su životinje smještene nekoliko metara ispod razine posjetiteljske platforme te da je prostor dodatno zaštićen ogradama.

"Zbog načina na koji je ograda postavljena, malom bi djetetu bilo vrlo teško samo se popeti preko nje", rekao je.

Johnsons of Old Hurst obiteljski je zoološki vrt i farma smještena u Cambridgeshireu. U objektu se nalazi više od stotinu životinja, uključujući afričke lavove, bengalske tigrove, krokodile i aligatore.

Istraga o okolnostima incidenta i dalje je u tijeku.