Detalji šokantnog ubojstva u susjedstvu, potraga još traje: Ženi je prerezao vrat pred djetetom

Policija u Sloveniji intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiči za ubojstvo 36-godišnje partnerice u mjestu Vuhred na području Policijske uprave Celje.

Osumnjičeni je nakon zločina pobjegao i još uvijek je u bijegu, a policija upozorava građane da mu se ni u kojem slučaju ne približavaju jer ga smatra opasnom i nepredvidivom osobom.

Prema neslužbenim informacijama, policija traga za Amirom Uzunovićem.

Zločin se dogodio tijekom noći, nešto prije jedan sat. Prema informacijama koje je objavila Policijska uprava Celje, žena je zadobila teške ozljede nožem te je preminula na mjestu događaja.

Pojedini slovenski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore, navode da se sumnja kako je osumnjičeni partnerici prerezao vrat pred njihovim maloljetnim djetetom. Te informacije policija zasad nije službeno potvrdila.

Osumnjičeni je živio sa žrtvom i njihovim sinom u stambenoj zgradi u Vuhredu. Policija je objavila opis bjegunca. Riječ je o muškarcu visokom oko dva metra, koji je u trenutku bijega bio odjeven u traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele, piše Žurnal24.

"Radi se o opasnoj i nepredvidivoj osobi. Građane upozoravamo da mu se ne približavaju. Ako ga uoče, trebaju se udaljiti na sigurno i odmah nazvati broj 113", poručili su iz Policijske uprave Celje.

U potragu su uključeni policajci iz više policijskih postaja, kriminalistički istražitelji, vodiči službenih pasa, dronovi, konjanici te policijski helikopter.

Iz policije ističu da je njihov trenutačni prioritet pronaći osumnjičenog, dok će više informacija o okolnostima zločina biti objavljeno nakon njegova uhićenja i dovršetka očevida.