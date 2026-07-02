VIDEO Čudo pod ruševinama, traje dramatična akcija!

Spasilački timovi iz sedam zemalja sve su bliže Hernánu Gilu, zaštitaru koji je preživio razorne potrese koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu. Iako je već osam dana zatrpan ispod ruševina višekatne garaže u gradu Catia La Mar, spasioci kažu da je muškarac i dalje pri svijesti, stabilnog stanja i iznenađujuće dobrog raspoloženja.

Gila su locirali još u subotu ispod ostataka urušene garaže, no tek posljednjih sati uspjeli su uspostaviti i vizualni kontakt s njim.

Hernan Gil - 3 Foto: Afp

Zakopan je ispod oko devet metara izrazito nestabilnog betonskog otpada, zbog čega je akcija spašavanja iznimno zahtjevna i opasna.

Njegova je supruga njegovo preživljavanje nazvala pravim čudom.

U razornim potresima život je izgubilo gotovo 2300 ljudi, dok se deseci tisuća još vode kao nestali.

Oko 350 spasilaca iz Venezuele, Čilea, Kostarike, Salvadora, Meksika, Portugala i Sjedinjenih Američkih Država već više od 100 sati neprekidno radi na njegovu spašavanju.

Napredovanje prema zatrpanom muškarcu otežava činjenica da su se prolazi koje su spasioci gradili do njega više puta urušili, što dodatno ugrožava i njihovu sigurnost i sigurnost samog Gila.

Tijekom noći napokon su uspjeli kamerom provučenom kroz uski otvor snimiti Gila. Na snimci se čuje čileanski vatrogasac kako ga moli da okrene glavu prema kameri.

Jedno oko bilo mu je vidljivo zakrvavljeno, a na licu je nosio zaštitnu masku koju su mu spasioci ranije dostavili kroz mali otvor kako bi ga zaštitili od prašine i sitnih čestica nastalih tijekom uklanjanja ruševina.

Vatrogasac ga je također zamolio da stavi zaštitne naočale kako bi sačuvao oči dok se nastavlja pažljivo uklanjanje betonskih blokova oko njega, piše BBC.

Hernan Gil - 2 (Foto: Afp)

Ricardo Arias iz Crvenog križa Kostarike izjavio je za lokalne medije da je Gil stabilno. Spasioci su mu uspjeli dostaviti vodu te ga priključiti na infuziju.

Prema Ariasovim riječima, Gil je gotovo nevjerojatnom srećom izbjegao da ga pri urušavanju zgrade zdrobe golemi betonski blokovi.

"Rekao nam je da nema čak ni zgnječen nokat", kazao je Arias. "Dobro je".

Marco Antonio Franco iz Meksičkog Crvenog križa opisao ga je kao vedrog i optimističnog čovjeka. Za meksički portal Milenio ispričao je kako je Gil čak tražio napitke za rehidraciju određenih okusa koje voli.

"Naravno da smo mu ih donijeli", rekao je Franco.

Dodao je kako upravo Gil svojim riječima motivira spasioce.

"On nas ohrabruje da nastavimo. Prepoznaje članove našeg tima i govori: 'Kako mi je drago što ste se vratili i što ste ponovno sa mnom.'"

Prema njegovim riječima, tijekom cijele akcije razgovaraju o njegovoj obitelji, ali i o izazovima spašavanja.

Hernan Gil - 1 Foto: Afp

Voditelj hitnih intervencija kostarikanskog Crvenog križa Wagner Leiva prisjetio se trenutka kada su otkrili da je Gil živ.

"Uklanjali smo betonske ploče kada smo dobili informaciju da bi ispod ruševina mogao biti netko živ. Spustili smo se u podrum, a jedan od kolega dozivao je i osluškivao. Tada smo shvatili da nam netko odgovara", rekao je.

Gil je u trenutku potresa bio na dužnosti u maloj betonskoj kućici u podzemnoj garaži pokraj trgovačkog centra Galerías Playa Grande u Catia La Maru.

#2Jul | La Cruz Roja de México, la de Chile y otros equipos de emergencia captaron imágenes de Hernán Gil, uno de los afectados que se mantenía con vida bajo los escombros en La Guaira tras los terremotos del #24Jun.



Luego de más de 170 horas atrapado, los rescatistas seguían… pic.twitter.com/NJCJIBSGnc — El Diario (@eldiario) July 2, 2026

Čini se da je upravo ta betonska konstrukcija oko njega stvorila svojevrsni zaštitni omotač koji ga je spasio od oko 140 tona ruševina koje su se srušile iznad njega.

Leiva je za Reuters izjavio da zbog izrazito nestabilnog terena spasioci moraju napredovati vrlo oprezno.

"Kako su prolazili dani, uspjeli smo doći do njega i dati mu vodu. Trebala su nam gotovo tri dana da mu dostavimo prvi gutljaj. Sinoć oko 22 sata po lokalnom vremenu prvi smo put ostvarili i fizički kontakt s Hernánom", rekao je.

Spasioci vjeruju da bi Hernán Gil mogao biti izvučen iz ruševina tijekom sljedeća 24 sata.