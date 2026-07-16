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Pet godina skrivao je tajnu. Žena nestala u noći, tijelo nije pronađeno: Slučaj koji je šokirao zemlju dobio dramatičan obrat

PišeV. S., 16. srpnja 2026. @ 14:04 komentari
Policija traži tijelo Delphine Jubillar
Policija traži tijelo Delphine Jubillar Foto: Afp
Slučaj nestanka Delphine Jubillar iz obiteljskog doma dobila je dramatičan obrat. Iako njezino tijelo nikada nije pronađeno, a njezin suprug Cédric Jubillar je negirao krivnju, osuđen je na 30 godina zatvora za ubojstvo. Slučaj bi sada mogao dobiti konačan završetak.
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