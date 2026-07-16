Pet godina skrivao je tajnu. Žena nestala u noći, tijelo nije pronađeno: Slučaj koji je šokirao zemlju dobio dramatičan obrat

Jedan od najpoznatijih slučajeva ubojstva u Francuskoj napokon je dobio rasplet.

Cédric Jubillar (38) je u listopadu osuđen na maksimalnu kaznu od 30 godina zatvora na sudu u Albiju za ubojstvo svoje supruge Delphine Jubillar. Ono što je bilo posebno neobično u ovom slučaju je to da je osuđujuća presuda donesena iako tijelo žene nikada nije bilo pronađeno, nije bilo izravnih forenzičkih dokaza niti utvrđenog mjesta zločina. Slučaj su nazivali "savršenim zločinom", a za kritičare francuskog pravosudnog sustava presuda donesena na temelju Jubillarove osobnosti i posrednih dokaza predstavljala je zabrinjavajući presedan.

Cédric Jubillar Foto: Afp

Delphine je nestala iz njihove obiteljske kuće u selu Cagnac-les-Mines na jugozapadu Francuske u prosincu 2020. godine.

Kuća Cedrica i Delphine Jubillar Foto: Afp

No, veliki preokret dogodio se u srijedu kada je Cédric Jubillar, u pismu koje je iz zatvora poslao svom odvjetniku, priznao njezino ubojstvo.

"Cédric Jubillar priznao je odgovornost za smrt Delphine Aussaguel i naznačio da bi mogao voditi istražitelje da pronađu tijelo", rekao je u četvrtak državni odvjetnik Nicolas Jacquet, naznačivši da je potraga započela.

Nakon godina nijekanja zločina, Cédric Jubillar je nedavno rekao da je spreman na suradnju kako bi "majci svoje dvoje djece pružio dostojanstven pokop".

Priznanja koja je Cédric Jubillar dao svojim odvjetnicima početkom srpnja potresla su sve protagoniste slučaja.

"Ne iznenađuje me sadržaj", rekla je njegova bivša djevojka. "Ova pisana priznanja potvrđuju ono što mi je nekoliko puta rekao u zatvorskoj sobi za posjete. Ali mislila sam da će mjesto gdje je sakrio Delphinino tijelo ostati njegova tajna. Navodno je sada spreman dati precizne upute vlastima…"

Vlasti su nakon priznanja odmah pokrenule veliku akciju potrage.

Delphineini posmrtni ostaci nalaze se, prema priznanju, samo desetak kilometara od obiteljske kuće u Cagnac-les-Minesu gdje je posljednji put viđena živa prije više od pet godina.

Prema informacijama liste Le Parisien, istražitelji su pronašli ljudske ostatke upravo u blizini mjesta koje je im je naveo ubojica. Ljudski ostaci, koje je još potrebno službeno identificirati, prinađeni su u blizini ceste.

"Savršeno ubojstvo"

Medicinska sestra Delphine Jubillar (33) je nestala u noći između 15. i 16. prosinca 2020., usred pandemije covida, iz kuće gdje je živjela sa suprugom i njihovo dvoje male djece. Suprug je pozvao je policiju oko 4 ujutro 16. prosinca, rekavši da se probudio zbog plača mlađeg djeteta i otkrio da mu je supruga nestala.

Delphine Jubillar Foto: Afp

U prvim danima nakon nestanka javnost je Cédrica doživljavala kao shrvana supruga. Sudjelovao je u marševima podrške i zajedno sa susjedima te policijom pomagao u opsežnoj potrazi na području departmana Tarn. Šest mjeseci poslije uhićen je pod optužbom za ubojstvo.

Nakon početnih propusta nadležnih u javnost su počeli curiti detalji iz istrage.

Bračni par bio je pred razvodom, a Delphine Jubillar bila je u ljubavnoj vezi. Njihov sin ispričao je da su se roditelji kobne noći žestoko posvađali, a susjedi su također prijavili da su čuli viku. Njezin automobil je tijekom noći premješten. Sumnjivo je bilo i to što je iz kuće navodno otišla bez naočala i bilo kakvih osobnih stvari. Istražitelji su tvrdili i da je Cédric Jubillar priznao krivnju jednom zatvoreniku.

Ostali važni elementi bili su slomljene Delphinine naočale u dnevnom boravku, a sumnjivo je bilo i što suprugov pedimetar nije zabilježio korake, iako je on tvrdio da je hodao tražeći svoju ženu.

Ključan je bio i iskaz njegove majke, koja je izjavila da joj je Cédric, kada je prvi put čuo da Delphine želi razvod, rekao: "Dosta mi je. Ubit ću je i zakopati, i nikada je neće naći".

Tužitelji su tijekom četverotjednog suđenja tvrdili da je Jubillar nekontrolirano konzumirao kanabis, a situacija je kulminirala nakon što je doznao za supruginu nevjeru te ju je, najvjerojatnije, usmrtio davljenjem.