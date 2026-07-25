SAD srezao carine Srbiji na nulu, iz oporbe poručuju da Vučić s tim nema veze

Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije, pa je dosadašnja od 35 posto svedena na nulu, a očekuje se će to potrajati najmanje šest mjeseci prije nego li SAD u budućnosti odrede carinu od 10 do 12 posto, javila je u subotu Radio-televizija Srbije (RTS).

Ukidanje carine domaći stručnjaci vide kao prvi konkretan korak u realizaciji dogovora postignutih otvaranjem strateškog dijaloga između Sjedinjenenih Država i Srbije 18. srpnja koji su predvodili američki državni tajnik Marco Rubio i srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić, dok iz oporbe tvrde da ukidanje carina nema izravne veze s tim dijalogom.

U zajedničkom priopćenju po otvaranju dijaloga State Departmenta i MIP-a Srbije ocjenjeno je da on signalizira "zajednički cilj jačanja partnerstva dviju država", a Beograd ga je nazvao i "povijesnim".

Profesor Ekonomskog fakulteta beogradskog sveučilišta Veljko Mijušković ocijenio je za RTS da će od ukidanja carina neposrednu korist imati oko 700 domaćih tvrtki, prije svih u metaloprerađivačkoj i kemijskoj industriji, te u proizvodnji autodijelova, koje su prethodnih godinu dana zbog visokih carinaa poslovale u znatno težim uvjetima.

Prema njegovim rečima, ukidanje carina predstavlja i dodatni poticaj domaćim tvrtkama da se okrenu američkom tržištu, ali i otvara prostor za dalje jačanje ekonomske i političke suradnje.

Mijušković kaže i da bi odsutnost američkih carina mogla Srbiju učiniti privlačnijom za nove inozemne investicije, posebno u trenutku kada takve pogodnosti ne važe za zemlje Europske unije.

Iz oporbe, međutim, tvrde da ukidanje carina nema izravne veze sa strateškim dijalogom SAD-a i Srbije.

Zamjenik predsjednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je da je "Washington ukinuo Srbiji takse na uvoz proizvoda jer je američki Vrhovni sud onemogućio administraciji predsjednika Donalda Trumpa da uvodi carine na temelju dosadašnjih kriterija i razloga, a ne zbog osobnog zalaganja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića" kako on to želi predstaviti domaćoj javnosti.

Da bi nastavila s politikom visokih carina, američka adminstracija je primjenila odredbu starog zakona da se mogu uvesti trgovinska i carinska ograničenja državama koje koriste prinudni rad u proizvodnji dobara koja se uvoze u SAD, pa i kroz cijeli lanac proizvodnje i prodaje, naveo je u priopćenju SSP-a Stefanović istaknuvši da Srbija ne potpada pod nove kriterije, a stari su ukinuti odlukom Vrhovnog suda SAD.